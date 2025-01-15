Неудобный башмак

Представьте себя на месте археолога, обнаружившего то, что (по представлениям современной науки) обнаружить в данном слое невозможно.

В 1922 году Джон Рэйд, горный инженер и геолог, занимаясь разведкой ископаемых в штате Невада, на-ткнулся на камень, на котором отчётливо виднелся отпечаток человеческой подошвы. Рэйд показал находку нескольким известным учёным. Эксперты отнесли камень к триасовому периоду, а относительно отпечатка высказали единодушное мнение, что «никогда не встречали столь великолепной натуральной имитации предмета искусственного происхождения».

Поразительно! До принятия теории эволюции артефакты (продукты творческой деятельности человека), обнаруженные в очень-очень древних слоях, выставлялись на всеобщее обозрение и не вызывали непонимания у официальных лиц. Теперь же неуместные находки попросту не изучаются, о них предпочитают умалчивать, чтобы не нарушать «стройную» теорию эволюции. Ведь согласно ей, человек появился на планете относительно недавно.

Эксперты, к которым обратился Рэйд, явно были под влиянием теории эволюции, ибо отрицали очевидное. Один из них составил заключение, указав, что, несмотря на присутствие всех отличительных признаков башмака, включая нитяные стежки, речь может идти лишь о превосходной имитации, своего рода «игре природы». Короче, этот башмак — не башмак, потому что башмака здесь быть не может. Понимаете? Находка не вписалась в рамки.

Но Рэйд не успокоился и заказал анализы отпечатка в лаборатории Фонда Рокфеллера. «Микрофотографии, сделанные с двадцатикратным увеличением, отчётливо показывают мельчайшие детали перекрученных нитей стежков, их деформации и перекосы, тем самым убедительно подтверждая, что это именно ручная работа человека, а не её природная имитация» (Кремо М., Томпсон Р. «Неизвестная история человечества»).

Согласно Библии, человек не развился из мохнатого предка, но был создан в шестой день Творения, из чего следует, что история Земли и история человека с самого начала, с шестого дня, неразрывно связаны и переплетены. Из библейской модели следует, что во всех осадочных слоях Земли, за исключением архейских (самого нижнего осадочного слоя, возникшего на третий день творения), должны быть следы присутствия человека. И они есть. Даже такие буквальные, как окаменевшая подошва башмака, обнаруженная Джоном Рэйдом.

По материалам книги Татьяны Угаровой

«Сотворение человека»