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Хочу поделиться с вами реальным случаем из моей жизни.

Несколько лет назад со мной произошла удивительная история, которая лишний раз подтверждает, что мы не одни во Вселенной. Бог действительно есть, а у каждого человека имеется ангел-хранитель.

Я живу на окраине города в пятиэтажке. Рядом с нами есть несколько улиц, где находятся коттеджи. За ними поле. Я люблю иногда там прогуливаться, отдыхая от городской суеты. Чуть левее, за домами, расположены гаражи, а за ними — крутой спуск. В детстве мы там катались на санках.

Была зима. Мне захотелось прогуляться, и я решила отправиться к коттеджам. Но меня почему-то потянуло в сторону гаражей. Как будто неведомая сила мaнила туда. Первый гараж немного выступал вперёд. Зайдя за него, я сделала ещё два шага влево к плотной стене из гаражей. Каково же было моё удивление, когда я увидела на высокой снежной насыпи, примыкающей к стене гаража, маленькую ручную собачку с короткими лапками, которая свернулась клубком и вся тряслась от холода! Когда я взяла её на руки и прижала к себе, она посмотрела на меня страдальческим взглядом: видимо, животное уже не надеялось спастись. И действительно, с таким маленьким тельцем, сделав шаг, она бы просто провалилась очень глубоко в рыхлый снег.

Мы обогнули гаражи, и я опустила собачку на землю. Она тут же сорвалась с места и уверенно помчалась вперёд. Я позвала её, так как были мысли взять животное временно к себе и дать объявление о находке, но она даже и не думала возвращаться. Я полагаю, что хозяин взял её с собой в гараж, она по обыкновению бегала и по боковой насыпи забралась на крыши гаражей, а затем как-то провалилась туда, где я её нашла. Главное, что животное спасено, и я уверена, что хозяева её нашли.

Юлия Петрова,

Самарская область

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2023 г.