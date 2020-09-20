Никодим беседует с Христом

Евангелие от Иоанна

Глава 3

14 И как Моисей вознёс змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому,

15 Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.

16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.

17 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасён был чрез Него.

18 Верующий в Него не судится, а неверующий уже осуждён, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия.

19 Суд же состоит в том, что свет пришёл в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы.

20 Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идёт к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы;

21 А поступающий по правде идёт к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны.

Библия, каноническое издание, синодальный перевод

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2020 г.