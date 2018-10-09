Ночной разговор с Богом

Посещали ли вас сомнения в том, слышит ли Бог ваши молитвы? Наталью Калашникову из Бурятии очень волновал этот вопрос, и она решилась задать его Богу. И получила ответ…

С детства Бог особым образом хранил Наташу. Когда она была ещё грудной, родители шли по улице с коляской, в которой она лежала, во время грозы. Туда, где только что проехала коляска, ударила молния.

В 13 лет во время пожара Наташа вся обгорела не только снаружи, но и получила внутренний ожог. Когда её привезли в больницу, положение было настолько тяжёлым, что родителям сказали готовиться к похоронам. Но по милости Божьей Наташу спасли. Это признали даже врачи. Она очень хорошо училась, но бросила учёбу, когда стала инвалидом.

Попав под дурное влияние, Наташа покатилась по наклонной: табак, водка, наркотики. Из-за такого образа жизни она заболела туберкулёзом, попала в больницу и там через брошюру узнала о Боге. Наташа стала задумываться о своей прошлой жизни, о всей мерзости греха, в котором она жила. Она желала ещё больше узнать о спасении.

Как-то раз в руки Наташе попала газета «Сокрытое Сокровище», и она написала письмо в редакцию. Это письмо переслали нам, верующим в ближайшем населённом пункте. Мы поехали к ней, но не застали, так как она была на лечении. Мы оставили ей Библию и другую духовную литературу.

Наташа после лечения сильными антибиотиками оглохла. С ней можно было общаться только письмами. Я написала ей, а после узнала, что это был ответ на её молитву. Она просила у Бога человека, с которым могла бы общаться на духовные темы.

Мы стали переписываться, иногда посещали её. Когда мы впервые увидели её, она была в тяжёлом состоянии. Туберкулёз сделал своё дело. Лёгких почти не осталось. Наташа по несколько раз в день дышала кислородом, у неё была сильнейшая одышка. Даже небольшая физическая нагрузка была для неё тяжёлым трудом. Врачи говорили её маме, чтобы она была готова к смерти дочери.

Наташа прошла курс уроков по изучению Библии, и так как по состоянию здоровья не могла принять водное крещение, её приняли в члены церкви по исповеданию веры. Она познакомилась с принципами здоровья, стала воплощать их в своей жизни, её здоровье улучшилось.

У Наташи чудные опыты с Господом. Она всю работу, которая ей не под силу, выполняет с Иисусом и осознаёт свою полную зависимость от Него.

Наташа поражает своим оптимизмом и терпением. Она никогда не ропщет, хотя порой испытывает очень сильные боли и одышку. Всегда благодарит Бога, что именно через болезнь обратил её к Себе.

Наташиной мечтой было водное крещение полным погружением, так, как об этом говорит Библия. Но перед самым крещением начались трудности. Сначала очень сильно заболела мама, её положили в больницу. После саму Наташу увезли на «скорой» с болями и сильной одышкой. Церковь молилась за неё. Ей стало легче, хотя врачи считали, что с таким диагнозом нет смысла тратить на неё лекарства. В больнице Наташа пережила особый опыт общения с Иисусом. Вот что она рассказала.

Это было в больнице. Я не могла лежать из-за сильной одышки, задыхалась. Также была температура, и хотелось спать. Чтобы не упасть, если усну, я подставила стул и облокотилась на его спинку, но не засыпалось. Не знаю, сколько я так просидела, но поймала себя на том, что разговариваю с Господом сначала шёпотом, а потом вслух. Я ещё раз в ту ночь исповедала Ему все грехи, какие только могла вспомнить за свою жизнь. Просила Его о прощении, о помощи, о защите, о том, чтобы Господь Сам коснулся меня и очистил от всего, что мне мешает, что оскверняет меня. Просила об исцелении и укреплении сил моих, если будет на то Его воля. Много чего я в ту ночь говорила Иисусу, благодарила Его за милосердие и любовь, за долготерпение, за спасение, за Его жертву. За то, что Он хранит меня, избавляет от смерти, даёт время покаяться. В общем, сидела и разговаривала как со своим Другом, рассказывала всё, что было на сердце.

В этот момент у меня возникло сильное желание узнать, слышит ли меня Иисус? Может, Он отвернул Своё лицо от меня? Наверное, в тот момент мне было нужно укрепиться верой, получить ободрение и поддержку. Это был переломный момент для меня. Я набралась смелости и спросила: «Иисус, Ты меня слышишь? Ты сейчас рядом со мной или я не нужна Тебе? Легло ли моё прошение перед Твоим лицом? Мне нужно знать, прошу, ответь! Если Ты со мной, то дай мне знак, чтобы я знала, что нужна Тебе. Если Ты рядом, то обвей меня ветерком». Затем я замолчала. Так тихо было. Минуты через две такое ласковое, тёплое веяние ветерка, как будто тёплым летним вечером овеяло, у меня даже волосы пошевелились от этого дуновения. Это был Божий ответ. Как я просила, так Он и ответил. Моя душа как будто обрела крылья и вспорхнула! Я возликовала от радости и возблагодарила Господа за Его великую любовь и милость ко мне, недостойной грешнице.

Невозможно описать радость, покой, ликование, благодарность и ободрение, которые я испытала в ту ночь. После мой разговор с Господом продолжился, боль отступила, и дышать стало легче. Я смогла лечь и уснуть. Утром я проснулась и чувствовала себя лучше. Главное, что в душе воцарились мир и покой. Несмотря на все болезни и приговоры врачей, я спокойна, потому что Христос рядом. Он держит меня за руку и ведёт за Собой. И что бы ни говорили врачи, я знаю: «Избавит Господь душу рабов Своих, и никто из уповающих на Него не погибнет» (Псалом 33:23). По вердикту врачей мне осталось мало, но на всё воля Божья. Он знает, что лучше для меня. Главное не потерять Его из виду.

Этот чудесный опыт Наташа описала в стихотворении.

Да! Я знаю, что я не одна,

А со мною Иисус дорогой.

Он меня подкрепляет, мой Друг,

Мой Он брат и Отец мой родной.

На Иисуса руках я усну,

И мне спится спокойно всю ночь.

И со счастьем в глазах я скажу,

Что Иисус меня любит как дочь.

Он, Спаситель, простил мне мой грех

И омыл меня Кровью Святой.

И не нужно мне грязных утех,

Пусть Иисус будет рядом со мной.

Не нужны мне табак и вино,

И нечистые мысли все прочь!

Я с надеждой смотрю на Того,

Кто Один только в силах помочь.

Вы не думайте, я не одна

Говорю здесь, в палате, с собой.

Здесь со мною Господь мой сидит

И молитвы льются рекой.

Несмотря на все трудности, Господь исполнил Наташину мечту — она приняла водное крещение.

Анастасия Клементьева, г. Улан-Удэ

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (258) октябрь 2018 г.