Ноев ковчег

Как ты думаешь, может ли Бог быть изобретателем? Ты можешь возразить и сказать, что в библейские времена Бог не создавал ни машин, ни самолётов. Но в Библии есть история, которая доказывает, что Бог изобрёл нечто, очень похожее на огромный лайнер, и попросил построить его человека по имени Ной.

Ной был благородным и любящим Бога человеком. Он имел жену и трёх сыновей, которые тоже были верны Богу. Но люди, которые жили по соседству с семьёй Ноя, не желали быть послушными Богу, нарушая Его Закон. И тогда Господь решил наказать этих людей водами потопа. Он дал Ною план, как построить ковчег, чтобы спастись в нём.

Ковчег не был обычным кораблём. Бог указал Ною точные его размеры. Ковчег был огромным. Его длина составляла почти полтора футбольных поля. Он был выше четырёхэтажного дома. Ной и его сыновья принялись за работу. Для строительства ковчега понадобилось много больших деревьев. 120 лет они строили ковчег, следуя Божьему плану.

По внешнему виду ковчег был похож на огромный корабль, но внутри он больше походил на дом. В ковчеге было три этажа. Палубы соединялись трапами. В нём были всего одна дверь и одно окно. По Божьему плану в этом гигантском корабле должно было быть много хранилищ и кладовых для продовольствия. А также много места для людей и животных.

Человеческий разум не мог придумать такой мощный и прочный корабль. Его спроектировал Сам Господь, а Ной был только строителем.

Эту историю ты можешь прочитать в Библии, книга Бытие, глава 6, стихи 8–22.

Учёные считают, что в ковчеге могли поместиться 45 000 животных и птиц.

Татьяна Ведерникова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (253) май 2018 г.