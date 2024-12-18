Новогодний подарок

Вы уже готовите праздничные подарки? Непременно приготовьте хотя бы один запасной! Пусть эта правдивая история вдохновит вас.

До наступления Нового года оставалось несколько часов, дом светился порядком и чистотой. Дети украсили свою комнату и повесили на окна разноцветные лампочки. Маленькие подарочные коробочки, с любовью перевязанные атласными лентами, ждали своего часа. Алевтина всегда делала один дополнительный подарок, и он никогда не был лишним, непременно оказывался в нужных руках.

Как же будут радоваться родные, особенно Тоша, то есть Анатолий, самый младший! Он всегда бурно выражает свой восторг. Хоть он и маленький, но в груди его бьётся большое доброе сердце, он готов поделиться своей любовью со всеми.

«Сейчас закончу последние приготовления и отправлюсь в магазин, — думает Алевтина. — Совсем забыла купить свечи для праздничного спектакля».

Ещё месяц назад она достала из кладовочки большую коробку с куклами из папье-маше. Скоро они «оживут» в ловких и проворных руках. Декорации, которые нарисовала Мария, получились очень красивыми, яркими, интересными. На репетициях все старались и усердно учили роли. Спектакли — семейная традиция; без них не обходился ни один праздник. Обычно представление начиналось после ужина: зажигались свечи, и все устраивались поудобнее — кто-то на диване, кто-то в креслах, а кто-то просто на полу, подложив под локоть маленькую подушечку. Под звуки красивой музыки занавес открывался, и представление начиналось. Как замечательно играли актёры! Особенно Тоша! Он буквально вживался в роль, искренне выражал свои чувства. Все радовались и поддерживали актёров смехом и аплодисментами.

Перед праздничным ужином все прославляли Бога, подателя всех благ, а в конце встречи проводили благодарственное молитвенное служение. Так было всегда. Эти праздники очень сплачивали семью. «Какое счастье, — думала Алевтина, — иметь дом, семью, друзей!» Её сердце расширялось от благодарности и любви к Богу.

Но в мире очень много одиноких, никому не нужных людей, мужчин и женщин. Многие из них не любят праздники, потому что именно в праздники они особенно остро ощущают своё одиночество. «Господи, — просит Алевтина, — подари мне встречу с таким человеком». И собирается в магазин. Надевает шубку, шапку и уходит.

«Благодарю вас, милая девушка!» — это Алевтина говорит продавщице, которая заботливо и аккуратно заворачивает свечи.

Как красиво вокруг! На улице белым-бело, снег искрится в свете фонарей, витрины магазинов веселят своими огоньками, люди торопятся, делая последние покупки.

Впереди Алевтина замечает одинокую женщину. Она отличается от всех: никуда не торопится, идёт медленно, опираясь на палочку. Кажется, окружающая красота совсем не занимает её. Высокая и сутулая. Старое тёмно-коричневое пальто явно стало ей велико. В пакете, похоже, буханка хлеба.

— Добрый вечер! С наступающим Новым годом! — радостно и неожиданно для себя и незнакомки приветствует Алевтина.

Старая женщина поворачивается и вопросительно смотрит на неё большими выцветшими, некогда, очевидно, голубыми, глазами. Снимает варежку, поправляет сбившийся пуховый платок.

— Простите, я вас что-то не припоминаю, — медленно говорит она.

— Меня зовут Алевтина, я живу на соседней улице.

Постепенно завязывается разговор, глаза старушки наполняются слезами, она рассказывает о смерти единственного сына.

— Вот, совсем одна теперь, — вздыхает она. — Потеряла всякий интерес к жизни, ещё и операцию недавно перенесла.

Алевтина берёт её под руку, и вот так, тихо беседуя, они доходят до дома старой женщины.

— Я сейчас, я мигом! — говорит Алевтина, открывая перед ней калитку, и бежит к себе домой.

Дома быстро наполняет пакет продуктами. Замороженные пельмени, большой кусок торта и баночка оливье. «Какой же Новый год без оливье?» — думает Алевтина. А сама уже в красивый бумажный пакет кладёт тот самый «лишний» подарок. Слава Богу, он оказался совсем не лишним! Ещё кусочек рыбы для собачки: ведь Алевтине надо непременно подружиться с ней (к чему лаять на новых друзей?).

Алевтина открывает двери домика, и клубы морозного воздуха врываются в натопленное скромное жилище Веры Захаровны (так звали старую женщину).

— Это вам, — протягивает Алевтина пакеты с подарками.

— Спасибо! Наполеон — мой любимый торт, я его сто лет не ела! — радуется женщина, и на её лице впервые появляется улыбка; тусклые от выплаканных слёз глаза голубеют, как отцветающие, но всё ещё красивые незабудки.

— Позвольте мне помолиться о вас, — просит Алевтина. На прощание обнимает Веру Захаровну — они уже родные!

Алевтина идёт домой. Нет, она не идёт, а летит, как будто у неё за это время выросли крылья. Лицо её светится от счастья, это замечают все — муж, дети, внуки.

Спектакль удался на славу! А семейное благодарственное служение прошло особенно хорошо — во славу Великого Бога, подателя всех благословений и благ.

Бог посетил семью Своим присутствием, Он исполнил желание Алевтины, ответил на её молитву, подарив встречу с одиноким человеком, нуждавшимся в заботе и внимании. Эта встреча была лучшим подарком для Алевтины в тот день. А с Верой Захаровной Алевтина дружила долгие годы — до конца жизни старой женщины.

Ольга Гопп, г. Салехард