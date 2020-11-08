Новые гонения в Китае: власти угрожают отправить детей христиан в «Лагеря перевоспитания»

Китайские власти продолжают наращивать гонения в отношении христиан. Если раньше они отправляли в тюрьмы пасторов и сносили кресты с церковных зданий, то теперь они начали принудительно изымать детей из христианских семей, угрожая отправить их в «лагеря перевоспитания».

Член китайской церкви Ляо Цян сказал, что его семья была вынуждена покинуть Китай и бежать в Тайвань, «потому что коммунистическая партия Китая безгранична в своём преследовании».

«Они не только угрожали нам, членам церкви, но и угрожали нашим детям, — подчеркнул Ляо Цян. — Некоторые из членов церкви усыновили детей, и власти изъяли их из семей. Это главная причина, по которой мы бежали из Китая: мы не можем гарантировать, что наш приёмный ребёнок также не будет отнят у нас».

Ранее уже поступали сообщения о принудительном изъятии детей у христиан. Чиновники КПК заявили, что документы на усыновление больше не действительны, потому что их дети «оказались в ловушке злой религии».

Источник новостей: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2020 г.