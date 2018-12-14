Встречаем Новый год с полезными сладостями

Дорогие друзья, поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаем, чтобы в ваших домах всегда царили радость, мир, любовь, благополучие! Пусть ваши столы пестрят красочными блюдами, вкусными и полезными. Мы дарим вам рецепт лёгкого сыроедческого тортика. Все ингредиенты этого чуда являются настоящим лекарством, источником витаминов и микроэлементов, которые позаботятся о вашем организме.

Фруктово-шоколадное чудо

Для первого слоя:

1 стакан арахиса (или любые орехи, подсолнечные семечки),

1 стакан фиников без косточек,

0,5 стакана изюма,

0,5 стакана кураги.

Для второго слоя:

3 банана,

1 стакан яблочного пюре,

1 чайная ложка с горкой агар-агара (заменитель желатина растительного происхождения),

2 столовые ложки кэроба (заменитель какао, не содержащий кофеина),

1 стакан воды.

Для третьего слоя:

2 стакана воды,

0,5 стакана арахиса или любых других орехов,

1 чайная ложка мёда или 2 капельки сиропа стевии (трава-природный подсластитель).

1 чайная ложка с горкой агар-агара.

Для украшения можно использовать фрукты или сухофрукты и кэроб.

Первый слой

Промываем все сухофрукты под проточной водой, убираем косточки из фиников.

Перемалываем все сухофрукты (пропускаем через мясорубку или используем блендер).

Отдельно перемалываем заранее подсушенный и очищенный арахис или орехи.

Соединяем обе получившиеся массы.

Берём разборную форму для выпекания. Застилаем нижний слой пергаментной бумагой или пищевой плёнкой, чтобы торт не прилип к форме.

Выкладываем слой из сухофруктов и орехов в форму и разравниваем. Первый слой готов!

Второй слой

Очищаем бананы, кладём их в глубокую посуду, измельчаем погружным блендером, добавляем яблочное пюре, 2 столовые ложки кэроба, снова взбиваем блендером.

В металлической посуде 1 стакан воды соединяем с 1 чайной ложкой агар-агара. Ставим на плиту, даём закипеть, убавляем огонь и варим не более 5 минут. Эту массу соединяем с массой из бананов и яблок. Взбиваем блендером. Заливаем получившийся крем на первый слой из сухофруктов. Ставим в прохладное место для застывания желе.

Третий слой

В 2 стаканах воды взбиваем 0,5 стакана арахиса или орехов. Воду можно заменить соевым молоком или кукурузными сливками. Добавляем 1 чайную ложку агар-агара. Доводим до кипения, варим не более 5 минут на медленном огне. Добавляем мёд или сироп стевии, или любой другой природный подсластитель (сироп топинамбура, агавы, фиников, тростниковый сахар и др.). Заливаем поверх второго слоя, убедившись, что он затвердел. Ставим торт в прохладное место. Когда вся масса станет твёрдой, желеобразной, убираем разборную форму, через ситечко посыпаем наше «новогоднее чудо» кэробом. Можно украсить фруктами или сухофруктами. Торт готов!

Приятного аппетита! И крепкого здоровья!

Подготовила Оксана Игнатова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (260) декабрь 2018 г.