Нужно ли страдать, чтобы спастись?

Нравится ли Богу, когда мы страдаем?

Страдание — неотъемлемая часть жизни греховного человека. На страдания, к сожалению, обречены все, потому что, как говорит Библия, на нашей земле все люди греховны: «Нет праведного ни одного; нет разумеющего; никто не ищет Бога; все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного» (Послание римлянам 3:10–12). Страдания — неизбежное следствие греха.

Многие люди думают, что страдания в их жизнь послал Бог. Кто-то смиряется с этой мыслью, полагая, что, перенося страдания, он наверняка получит Божье одобрение и вечную жизнь. Кто-то ропщет на Господа, думая, что Он обошёлся с ним слишком несправедливо. Но так ли необходимо человеку страдание, чтобы достичь Небесного Царства и получить вечную жизнь? Спасает ли Бог человека его страданием?

Небесный Отец спасает человека любовью, и только ею.

Богу наши страдания не доставляют никакой радости. Поэтому самоистязания в попытке угодить Богу и добиться Его расположения проистекают от незнания Его характера. Страданием спасти человека невозможно, и Бог никому его не посылает с этой целью.

Бог может использовать страдания, чтобы закалить человека, укрепить его веру, придать ему устойчивость в неблагоприятных обстоятельствах, которые создают сатана и его ангелы. Дьявол непрерывно трудится, чтобы люди страдали как можно больше и сильнее. Сам человек тоже прикладывает к этому немалые усилия. Но Бог эту ситуацию контролирует.

Господь никогда не позволит человеку страдать сверх сил.

Без Его позволения с нами не произойдёт ничего плохого, а если что-то происходит, то мы можем быть уверены — Он об этом знает. Он в курсе, насколько высокая у нас стойкость, Он желает, чтобы мы стали ещё сильнее. Мы можем не знать всех причин наших, казалось бы, незаслуженных страданий, но мы должны доверять Богу, как в своё время доверял Ему Иов, за несколько дней потерявший всё своё имущество, детей и здоровье.

В страданиях к человеку приходит чёткое осознание его слабости, беспомощности и неспособности помочь себе. Естественным желанием становится найти защиту, опору, возможность за кем-то или за чем-то спрятаться. А самой надёжной опорой, скалой, поддержкой неизбежно оказывается Бог. Если же человек Бога не находит, тогда страдания будут его не укреплять, а разрушать.

Большое благословение, если в страданиях человек находит Бога.

Страдают все люди, этого не избежать. От выбора человека зависит, будут ли его страдания созидать его или разрушать.

Но страдать мы будем не всегда! В Небесном Царстве страданий не будет, и об этом можно прочитать у Иоанна Богослова, который так описывает реальность Небесного Царства: «И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Библия, книга Откровение 21:4).

Статья подготовлена по материалам видео «Для чего страдания?»

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Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2023 г.