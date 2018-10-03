О чём расскажут небеса

2 – 8 октября — Всемирная неделя космоса

Джеймс Бур — изобретатель больших бинокулярных телескопов, ведущий телепрограмм по астрономии на телеканале 3ABN, основатель образовательной организации, проводящей сотни лекций по астрономии в университетах и школах по всему миру. В свои 80 лет он бодр и полон сил. Сегодня мы узнаем о его удивительных наблюдениях из мира природы.

— Почему вы начали изучать астрономию?

— Когда мне было 8 – 9 лет, на одном молодёжном летнем лагере я услышал презентацию о космосе. У спикера были прекрасные слайды. Он был полон энтузиазма, объясняя связь между научными фактами и библейским повествованием. Это стало семенем, пробудившим во мне интерес к астрономии. Сравнивая высказывания Библии с данными из астрономии, я и сегодня не перестаю удивляться. Например, согласно Библии, звёзды невозможно сосчитать: «Как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба Моего…» (Иеремии 33:22). Во времена жизни пророка Иеремии учёные думали, что вполне могут подсчитать количество звёзд на ночном небе. Их же было видно невооружённым глазом! Сегодня, спустя 3000 лет, учёные цитируют Иеремию, говоря, что если взять песок всех пляжей Земли, то мы получим примерное количество звёзд известной нам Вселенной.

— Получается, что научные поиски и вера очень связаны в вашей жизни?

— Да. Мне очень хотелось делиться знаниями о чудесах природы и об истинности Божьего Слова. Я раздавал тематические журналы, покупал слайды и составлял презентации о небе, рассказывая о библейских фактах с научной точки зрения. К примеру, в этой древней Книге сказано, что все звёзды разные: «Звезда от звезды разнится в славе» (1 Коринфянам 15:41). Сегодня мы знаем, что нет двух одинаковых звёзд, так же, как нет двух одинаковых людей на земле, а Библия подтвердила это два тысячелетия назад.

— Людям всегда было интересно узнать будущее. Бизнесмены, политики сегодня всё чаще обращаются к астрологам. Имеет ли это какое-то научное основание?

— Науки «астрология» не существует. Она не имеет никакого научного подтверждения. Не бывает также астрономов, которые верят в астрологию. 100 лет назад некоторые из них ещё верили в это. Но сейчас, осознавая, насколько далеко звёзды находятся от нас, они поняли, что звёзды никак не могут влиять на нашу жизнь. Чтобы добраться до ближайшей звезды на самой быстрой ракете, нам понадобится 25 000 лет. Все эти теории так вплетены в культуру, что от них тяжело избавиться.

— Какую здоровую альтернативу можно предложить тем, кто интересуется будущим и хочет узнать совет для своей жизни?

— Лучшая альтернатива — доверие Богу. Библия может предсказать будущее гораздо лучше и надёжнее всяких астрологов и их звёзд. В Библии даны пророчества, которые сбываются на глазах прямо сейчас. Например, 2 глава книги пророка Даниила говорит о том, что Европа никогда не будет объединена. И сейчас мы видим, что Англия выходит из Евросоюза.

В Греции есть много финансовых проблем. Люди во Франции говорят, что они тоже хотят выйти из Евросоюза. Англия — это страна-лидер, которая создаёт эффект домино. За ней захотят последовать другие. Всё это было предсказано во 2 главе книги пророка Даниила тысячелетия назад. А другие пророчества? Их там очень много. Библия гораздо точнее подскажет нам будущее, чем любой астролог.

Беседовал Алексей Полёгенький. Интервью публикуется в сокращении

Полную версию читайте в журнале «Управитель» № 4, 2018 год

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (258) октябрь 2018 г.