О должниках и заимодавцах

Большинству из нас доводилось и занимать, и давать в долг. Какие советы по этой теме есть в Библии?
Вот немного цифр:
- К марту 2025 года задолженность россиян перед банками достигла 34,6 трлн рублей.
- Около 50 млн человек в нашей стране имеют кредиты.
- В среднем каждый работающий человек должен банкам примерно 456 тысяч рублей.
Библия призывает нас не быть «должными никому ничем, кроме взаимной любви» (Послание римлянам 13:8). Это в идеале. Но ситуации бывают разные.
Прежде чем взять взаймы, мы должны понимать: «Должник [делается] рабом заимодавца» (Библия, книга Притчей 22:7). Возникает состояние зависимости от человека (или банка). Готовы ли вы к этому? Так ли экстренна ваша ситуация? Умрёте ли вы, если не возьмёте в долг? Можно ли обойтись без займа? Если не хватает на какую-то прихоть, лучше отказать себе, чем жить не по средствам. Причём, под словом «прихоть» не обязательно имеется в виду какая-то безделушка. Это может быть что-то очень полезное (дом, земля, машина), но без чего в данный момент можно обойтись.
Часто люди действуют так, будто они бессмертны. Они берут в долг, не задумываясь, кто будет выплачивать его в случае их внезапной кончины. «Теперь послушайте вы, говорящие: «сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживём там один год, и будем торговать и получать прибыль»; вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий» (Библия, Послание Иакова 4:13, 14).
Допустим, решение принято, и вы всё-таки взяли в долг.
- Долги нужно отдавать. Как бы банально это ни звучало, но приходится об этом говорить. Многие, очень многие люди, попавшие в сложную ситуацию и много задолжавшие, так пугаются суммы своего долга, что предпочитают не возвращать его вообще, рассуждая так: «Что я могу вернуть? Это капля в море». Например, молодая семья попросила у родственников в долг крупную сумму на развитие бизнеса. Бизнес не пошёл, деньги пропали. Родственники, давшие в долг, живут скромно; деньги, которые они дали молодым, пóтом и кровью копились всю жизнь (возможно, предназначались для собственных детей). А должники не возвращают ничего. Ничего! Они ходят в кафе, возят детей в развлекательные центры. Но на погашение долга у них денег нет. Честно?
Если вы задолжали, затяните пояс, умерьте запросы, работайте и возвращайте занятую сумму. Хотя бы понемногу.
- Не упрекать давшего в долг, если он требует своё. Порой тот, кто дал в долг, становится для должника чуть ли не врагом. Так быть не должно. Если не получается отдать долг вовремя, не избегайте того, кто пошёл вам навстречу. Поговорите с ним, объясните ситуацию.
Советы для заимодавцев
Библия призывает давать нуждающимся, не затворять от них своё сердце: «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся» (Евангелие от Матфея 5:42). Но при этом нас предупреждают: «…взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Евангелие от Луки 6:35, 36). То есть, давая взаймы, мы должны быть готовы к тому, что долг нам не вернут.
Бывает реальная нужда, когда грех не помочь. А если знакомые решили обновить машину (хотя их автомобиль ещё очень достойно служит) и просят взаймы? Ты сам пока общественным транспортом пользуешься или ездишь на старенькой «Ладе». Кроме того, ты знаешь, что знакомым этим случалось брать в долг и не возвращать вовремя. В данном случае речь идёт, скорее, о прихоти, чем о реальной нужде. Вполне можно отказать. Если же вы решите помочь, то уместно задать несколько вопросов желающим взять в долг:
- На какие цели берёте в долг?
- Вы обсудили это с мужем (женой)? Он (она) не против?
- Когда вернёте деньги?
- Каким образом планируете заработать на возврат долга?
- Что будете делать, если планы провалятся?
Помолитесь о мудрости свыше, чтобы, дав взаймы, не оказать людям медвежью услугу. Возможно, они из тех, кто не умеет разумно распоряжаться деньгами. Может быть, им нужно не в долг брать, а учиться жить по средствам. «Много хлеба [бывает] и на ниве бедных; но некоторые гибнут от беспорядка» (Библия, книга Притчей 13:23).
Когда нужно дать:
- Человек внезапно остался без работы, но честно и активно ищет новую (а не делает вид, что ищет).
- Экстренный случай (пожар, похороны, внезапная неотложная поездка…).
- Нужда не по причине лени (например, одинокая больная пенсионерка, которой не подтвердили большой период советского стажа и назначили минимальную пенсию).
Если вас когда-то подвели, если с вами поступили нечестно, воспользовавшись вашей добротой, пусть это не ожесточает вас. Господь призывает: «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих… то не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чём он нуждается» (Библия, книга Второзаконие 15:7, 8).
Михаил Руканов