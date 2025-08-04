О должниках и заимодавцах

Большинству из нас доводилось и занимать, и давать в долг. Какие советы по этой теме есть в Библии?

Вот немного цифр:

К марту 2025 года задолженность россиян перед банками достигла 34,6 трлн рублей.

Около 50 млн человек в нашей стране имеют кредиты.

В среднем каждый работающий человек должен банкам примерно 456 тысяч рублей.

Библия призывает нас не быть «должными никому ничем, кроме взаимной любви» (Послание римлянам 13:8). Это в идеале. Но ситуации бывают разные.

Прежде чем взять взаймы, мы должны понимать: «Должник [делается] рабом заимодавца» (Библия, книга Притчей 22:7). Возникает состояние зависимости от человека (или банка). Готовы ли вы к этому? Так ли экстренна ваша ситуация? Умрёте ли вы, если не возьмёте в долг? Можно ли обойтись без займа? Если не хватает на какую-то прихоть, лучше отказать себе, чем жить не по средствам. Причём, под словом «прихоть» не обязательно имеется в виду какая-то безделушка. Это может быть что-то очень полезное (дом, земля, машина), но без чего в данный момент можно обойтись.

Часто люди действуют так, будто они бессмертны. Они берут в долг, не задумываясь, кто будет выплачивать его в случае их внезапной кончины. «Теперь послушайте вы, говорящие: «сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживём там один год, и будем торговать и получать прибыль»; вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий» (Библия, Послание Иакова 4:13, 14).

Допустим, решение принято, и вы всё-таки взяли в долг.

Долги нужно отдавать. Как бы банально это ни звучало, но приходится об этом говорить. Многие, очень многие люди, попавшие в сложную ситуацию и много задолжавшие, так пугаются суммы своего долга, что предпочитают не возвращать его вообще, рассуждая так: «Что я могу вернуть? Это капля в море». Например, молодая семья попросила у родственников в долг крупную сумму на развитие бизнеса. Бизнес не пошёл, деньги пропали. Родственники, давшие в долг, живут скромно; деньги, которые они дали молодым, пóтом и кровью копились всю жизнь (возможно, предназначались для собственных детей). А должники не возвращают ничего. Ничего! Они ходят в кафе, возят детей в развлекательные центры. Но на погашение долга у них денег нет. Честно?

Если вы задолжали, затяните пояс, умерьте запросы, работайте и возвращайте занятую сумму. Хотя бы понемногу. Не упрекать давшего в долг, если он требует своё. Порой тот, кто дал в долг, становится для должника чуть ли не врагом. Так быть не должно. Если не получается отдать долг вовремя, не избегайте того, кто пошёл вам навстречу. Поговорите с ним, объясните ситуацию.

Советы для заимодавцев

Библия призывает давать нуждающимся, не затворять от них своё сердце: «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся» (Евангелие от Матфея 5:42). Но при этом нас предупреждают: «…взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Евангелие от Луки 6:35, 36). То есть, давая взаймы, мы должны быть готовы к тому, что долг нам не вернут.

Бывает реальная нужда, когда грех не помочь. А если знакомые решили обновить машину (хотя их автомобиль ещё очень достойно служит) и просят взаймы? Ты сам пока общественным транспортом пользуешься или ездишь на старенькой «Ладе». Кроме того, ты знаешь, что знакомым этим случалось брать в долг и не возвращать вовремя. В данном случае речь идёт, скорее, о прихоти, чем о реальной нужде. Вполне можно отказать. Если же вы решите помочь, то уместно задать несколько вопросов желающим взять в долг:

На какие цели берёте в долг? Вы обсудили это с мужем (женой)? Он (она) не против? Когда вернёте деньги? Каким образом планируете заработать на возврат долга? Что будете делать, если планы провалятся?

Помолитесь о мудрости свыше, чтобы, дав взаймы, не оказать людям медвежью услугу. Возможно, они из тех, кто не умеет разумно распоряжаться деньгами. Может быть, им нужно не в долг брать, а учиться жить по средствам. «Много хлеба [бывает] и на ниве бедных; но некоторые гибнут от беспорядка» (Библия, книга Притчей 13:23).

Когда нужно дать:

Человек внезапно остался без работы, но честно и активно ищет новую (а не делает вид, что ищет). Экстренный случай (пожар, похороны, внезапная неотложная поездка…). Нужда не по причине лени (например, одинокая больная пенсионерка, которой не подтвердили большой период советского стажа и назначили минимальную пенсию).

Если вас когда-то подвели, если с вами поступили нечестно, воспользовавшись вашей добротой, пусть это не ожесточает вас. Господь призывает: «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих… то не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чём он нуждается» (Библия, книга Второзаконие 15:7, 8).

Михаил Руканов