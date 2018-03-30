О развитии религиозного образования в России говорили на встрече РАРС

28 марта в Москве состоялся круглый стол на тему «Актуальные проблемы развития религиозного образования и науки в Российской Федерации». Организатором мероприятия выступила «Российская ассоциация защиты религиозной свободы» (РАРС). В диалоге приняли участие представители общественных и религиозных организаций, Администрации Президента Российской Федерации, Рособрнадзора, Министерства образования и науки, Государственной Думы. Встреча была открыта словами соболезнования по поводу трагедии в Кемерово. Модератором круглого стола выступил Первый заместитель председателя Евро-Азиатского отделения ГК Церкви Христиан Адвентистов Седьмого дня по внешним связям Олег Гончаров.

С приветственным словом к собравшимся обратился Александр Кудрявцев, заместитель начальника департамента гуманитарной политики и общественных связей Управления Президента РФ по внутренней политике. По его словам, развитие системы религиозного образования имеет огромное значение для нашего общества и поэтому правительство России заинтересовано в оказании помощи религиозным организациям в решении насущных проблем, связанных с вопросами работы религиозных образовательных учреждений.

«Москва – город многонациональный и многоконфессиональный, это город студентов. Все конфессии имеют свои образовательные учреждения, начиная с детского сада, средних школ и заканчивая высшими учебными заведениями. И Правительство Москвы считает это очень важным фактором для сохранения межнационального, межкультурного и межрелигиозного уважения, ведь конфликты возникают чаще всего там, где не хватает информации», – сказал Константин Блаженов, заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, начальник управления по связям с религиозными организациями.

Пастор Олег Гончаров призвал религиозные организации нашей страны уделять должное внимание развитию религиозной образовательной системы: «Сегодня обществу нужны духовные люди, которые воспитаны на основании морально-нравственных ценностей. В настоящее время на уровне законодательства происходят позитивные изменения, наше современное законодательство позволяет религиозным организациям учреждать и открывать религиозные образовательные учреждения среднего и высшего уровня, появляется возможность защиты докторских степеней по программе теология. Со стороны религиозных организаций важно желание, инициатива, финансирование системы религиозных образовательных учреждений. Поскольку образование – это самый главный и самый основной путь развития любой организации, в том числе и религиозной».

По словам Ивана Ряполова, заместителя директора отдела образования ЕАД Церкви Христиан Адвентистов Седьмого дня, в настоящее время в адвентистской образовательной системе идет динамичная работа: «За последние пять лет на территории России и стран бывшего СНГ появилось 36 школ. В целом, на сегодня, в 52 адвентистских школах обучаются 1989 учащихся. В планах Церкви каждый год открывать 10 новых школ. Говоря о высших учебных заведениях, нужно сказать, что одной из приоритетных задач мы видим открытие новых учебных программ, чтобы каждый молодой человек и девушка могли реализовать себя, найти профессию по душе именно в наших ВУЗах».

Олег Воронюк, проректор Заокского христианского гуманитарно-экономического института административно-финансовой работе, говорил о преимуществах получения высшего образования в религиозных учреждениях: «Наряду с тем, что студент получает набор определенных навыков и практических компетенций, христианский ВУЗ уделяет большое внимание воспитанию целостности человеческой личности. То есть христианский ВУЗ делает акцент на воспитании личностных характеристик и нравственных императивов, которые сделают человека полноправным, позитивным и нужным членом общества. Поскольку в современном светском обществе очевиден кризис таких понятий как высокоморальный, высоконравственный человек, христианское образование могло бы стать решением этой проблемы. Адвентистские учебные заведения получают государственное признание, то есть государственную аккредитацию своих учебных программ, и потому двери наших ВУЗов и школ открыты для любого абитуриента независимо от его вероисповедания, расы, национальности или другого признака. В христианских учебных заведениях все равны».

Это слайд-шоу требует JavaScript.

«Наша страна остро нуждается в том, чтобы религия стала частью воспитательного и образовательного процесса подрастающего поколения, – считает протоирей Лев Семенов, декан факультета дополнительного образования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. – Это назревшая необходимость, поскольку религиозное образование оказывает исключительно благотворное влияние на нравственную сферу общества. Понятие воспитанного, образованного человека в широком смысле этого слова немыслимо без знания основ религии и Священного Писания. Общеизвестно, что религии веками были хранителями не только нравственных, но и семейных ценностей. И тот факт, что сегодня мы имеем столько вызовов, которые нацелены на разрушение этих ценностей, на размытие патриотических чувств россиян, свидетельствует о том, что крайне необходимо взаимодействие религии и общества. И потому появление в образовательной системе нашей многонациональной и поликонфессиональной страны, где мы имеем 193 народности, такой специальности как теология – крайне необходимо. Это будет способствовать укреплению стабильности нашего общества и общегражданской идентичности – все мы россияне! На сегодняшний день государство и духовные лидеры делают все необходимое для того, чтобы развивать систему религиозного образования в России, для усиления развития этого движения необходимо более широкое распространение в обществе понимания необходимости развития образовательной религиозной системы на всех ее уровнях».

Священник Игорь Ковалевский, генеральный секретарь Конференции католических епископов России также подчеркнул необходимость развивать теологическое образование в России: «Одна из главных целей теологии – культура веры, то, чего нам часто не хватает, но так необходимо для гармоничного развития личности. Само слово «educatio» по латыни означает не только получение знаний, но и прежде всего воспитание. Наряду с экономикой, физикой, историей и другими науками мы должны дать нашему подрастающему поколению также и знания в области теологии. Теология учит толерантности, взаимопониманию с людьми, придерживающимися иных взглядов. Религиозное образование стимулирует студентов к более широкому осмыслению реальности, расширяет горизонты знаний – это главное преимущество обучения в христианских учреждениях».

Вице-президент Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России по связям с государственными, общественными организациями, раввин Зиновий Коган, говорил о юридической ответственности религиозных организаций за подготовку священнослужителей-патриотов – военных священников, это могут быть муллы, раввины, служителей других крупнейших религий. Развитие капелланского служения – один из основных путей религиозного образования.

Информацией о деятельности и значимости Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА) поделилась в своем выступлении Галина Теплых, руководитель управления развития научно-образовательных проектов Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. святых Кирилла и Мефодия: «На сегодняшний день около 20 университетов вступили в состав НОТА. Это не только религиозные ВУЗы, но среди них Военмех, образовательная организация МЧС и другие университеты, которые имеют кафедру теологии. Крайне важно, согласитесь, наделить духовными ценностями и тех, кто отвечает в нашей стране за ядерную кнопку».

Участники круглого стола выслушали доклады представителей Заокского христианского гуманитарно-экономического института (ЗХГЭИ), а также других протестантских высших учебных заведений и религиозных образовательных учреждений Русской православной церкви, еврейских общин, католиков. Обмен опытом стал взаимным обогащением для всех присутствующих на мероприятии.

Подводя итог, хотелось бы поделиться призывом, с которым к участникам круглого стола обратился главный советник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента Российской Федерации Андрей Третьяков. Он призвал представителей религиозных образовательных учреждений ставить высокие цели и достигать их: «Мы должны сделать религиозные учебные заведения такими, чтобы с них брали пример. Для этого необходимо адаптировать их работу под современные требования и условия, идти в ногу со временем. Правительство всячески поощряет развитие системы религиозных образовательных учреждений, нужно продолжать активно работать в этом направлении».

Елена Леухина, Отдел информации ЕАД

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2018 г.