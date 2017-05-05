«Спасай взятых на смерть». О трагедии Бабьего Яра

Специалист по иудаике Виталий Обревко

Справка

Массовые расстрелы начались 29 сентября 1941 года и продолжались до 7 октября того же года. Но этот яр фашисты использовали как место расстрела людей вплоть до 1943 года, когда советские войска освободили Киев. Бабий Яр — место гибели не только евреев, но и украинцев, цыган, советских военнопленных, однако с евреев всё началось, и они были главной целью нацистов. Многие историки не могут прийти к единому мнению относительно количества жертв Бабьего Яра: от 120 до 200 тыс. человек.

— Как трагедию Бабьего Яра и вообще Холокоста воспринимают атеисты и люди, верующие в Бога?

— Каждый человек понимает суть происходящего в зависимости от своих знаний и убеждений. Один думает, что Бога нет, потому что если бы Он был, то не допустил бы такого. Поэтому для многих атеистов эта трагедия — ещё одно «доказательство» того, что Бога нет. Для других проблема: как можно понять Бога, Который обещал защищать Израиль, но допустил убийство шести миллионов евреев? В чём же тогда их избранность? Поэтому для иудеев это очень трагическая тема.

Христиане в этой трагедии видят не бездействие Бога, а ужасные действия дьявола, который не унимается в своих преступлениях. Дьявол ещё от Адама уничтожал как праведных, так и неправедных людей. Страдания человечества доставляют ему удовольствие. Он ненавидит иудеев как Божий народ, как носителей Божьей морали.

Фактически Гитлер стал инструментом в руках сатаны, чтобы уничтожить избранный Богом народ. Но сам факт, что он при всём своём желании не смог этого сделать, говорит о том, что Бог не оставил евреев. Он был с ними…

Человек сам по себе не может быть добрым, ему необходимо стремиться к Богу, Его влиянию, Его Слову, благодаря чему он может стать святым и праведным. Никакое образование, никакая цивилизованность, порядочность, культура (ведь какой культурной страной была Германия до войны!) не могут сдержать греховной природы человека. Поэтому то, что произошло, когда одни цивилизованные люди уничтожали других людей только потому, что те были другой национальности, красноречиво говорит, к чему могут привести грех и безбожие.

— А что можно сказать тем, которые вообще отрицают Холокост? Сейчас даже издают книги на эту тему…

— Можно посоветовать этим людям поехать в места, где находились лагеря смерти: Освенцим, Треблинка, Бухенвальд… Просто посмотреть на их масштабы (например, в Освенциме были убиты, по мнению современных учёных, более полутора миллионов евреев), увидеть горы вещей, которые от них остались. Полученные там впечатления будут свидетельствовать лучше всяких слов. После посещения таких мест развеиваются все сомнения. Исторические факты — неоспоримые доказательства. Поэтому тем, кто не верит в нацистские преступления, настоятельно советую посетить те места, где людей безжалостно уничтожали.

— У некоторых людей возникали вопросы: будут ли спасены те, кто погиб в Бабьем Яру, если они не были христианами?

— Право решать судьбы людей принадлежит только Богу. Только в Его компетенции знать, кто будет спасён, а кто погибнет. Но не это должно нас волновать, а то, какую роль сыграли бы мы, если бы при нас совершалось подобное преступление. Были бы просто равнодушны или «подбрасывали бы дрова в огонь»? Или были бы теми, кто, рискуя своей жизнью, спасал евреев?

Лучше думать о нашем отношении к людям и ко всему происходящему здесь и сейчас… О том, чем мы можем быть полезны и как добром послужить ближнему. Именно о такой любви, которая предполагает отдать душу за друзей своих, говорил Иисус. Это сегодня для нас более актуально, чем думать о том, кто будет спасён, а кто погибнет.

Беседовал Игнат Меренков

Печатается в сокращении.

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (241) май 2017 г.