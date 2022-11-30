Облачившись в плоть земную тленную,

Божий Сын пришёл как иудей.

Он принёс любви Своей вселенную

В прокажённый грешный мир людей.

И любовью этой исцеляющей,

Направляя взоры к небесам,

Прикасался Бог к телам страдающим,

Прикасался сердцем к их сердцам.

И сейчас, перед последним заревом,

Вновь придёт на землю Божий Сын,

В мир больной людей неприкасаемых,

Поместивших души в карантин.

В мир безумный зла и отчуждения,

В мир, который так и не познал,

Что он жив лишь тем прикосновением,

Лишь любовью той, что он распял.

В мир, готовый к самоликвидации,

Бог придёт в преддверии конца,

К тем, кто с Богом не держал дистанции,

Кто не прятал от Него лица.

Татьяна Хлопкова

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2022 г.