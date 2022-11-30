Облачившись в плоть земную тленную,
Божий Сын пришёл как иудей.
Он принёс любви Своей вселенную
В прокажённый грешный мир людей.
И любовью этой исцеляющей,
Направляя взоры к небесам,
Прикасался Бог к телам страдающим,
Прикасался сердцем к их сердцам.
И сейчас, перед последним заревом,
Вновь придёт на землю Божий Сын,
В мир больной людей неприкасаемых,
Поместивших души в карантин.
В мир безумный зла и отчуждения,
В мир, который так и не познал,
Что он жив лишь тем прикосновением,
Лишь любовью той, что он распял.
В мир, готовый к самоликвидации,
Бог придёт в преддверии конца,
К тем, кто с Богом не держал дистанции,
Кто не прятал от Него лица.
Татьяна Хлопкова
Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2022 г.