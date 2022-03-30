«Обними меня покрепче», — просила я мужа, когда мы «учились» обниматься, после того как прочитали совет психотерапевта Вирджинии Сатир («матери семейной терапии») об объятиях: «Обниматься четыре раза в день нам требуется для выживания, восемь — для поддержания себя в нормальной форме и двенадцать — для роста».

Такое простое действие, как объятие, не только соединяет нас с другими людьми, но и влияет на наше физическое и эмоциональное здоровье. 20-секундное объятие (или 10-минутное держание за руки) снижает вредные физические последствия стресса, понижает кровяное давление и частоту сердечных сокращений.

В ответ на физические прикосновения мозг продуцирует окситоцин, который обладает мощными оздоравливающими свойствами. Он повышает ощущение защищённости, спокойствия, удовлетворения от жизни, снижает чувство тревоги.

Когда обнимаешь человека, ты как бы возвращаешь ему чувство его собственных границ — физических границ, границ его тела. Когда человек ощущает свои границы, он чувствует себя более уверенно, ощущает опору под ногами.

Не секрет, что для успешного развития человеку необходимы любовь и внимание. Учёные доказали: причиной многих заболеваний является нехватка проявлений любви. Люди также гораздо быстрее выздоравливают, если они окружены лаской и заботой. Даже домашние животные могут в какой-то степени восполнять эту потребность.

Обнимая другого человека, ты приносишь пользу и самому себе, так как твоё тело работает по тем же правилам.

Мы связаны в буквальном смысле «встроенной в нас» потребностью в эмоциональном контакте и отклике от значимых для нас людей. Множество свидетельств указывает на то, что потребность в безопасной привязанности никогда не исчезает, а развивается у взрослых в потребность в надёжной эмоциональной связи с партнёром.

Для родителей и детей объятия — это способ показать любовь, привязанность, заботу. Ребёнок в объятиях мамы или другого значимого взрослого расслабляется, успокаивается, согревается, ощущает себя в безопасности, то есть удовлетворяет важные потребности. У взрослого, обнимающего ребёнка, улучшается настроение, увеличивается выработка

эндорфина. Он показывает свою ответственность и заботу о другом человеке, подтверждает свою нужность и значимость, что также очень важно для нормального самочувствия.

«Можно тебя обнять?» — спрашиваю я у родных, мужа, дочки, друга и тех людей, которым хочу оказать поддержку, поднять настроение или вселить уверенность. Я спрашиваю, потому что таково правило правильных объятий.

Полезно знать:

1. Мамам по возможности следует обеспечивать как можно больше тёп-

лого контакта с младенцами, особенно первые несколько недель после рождения.

2. Мамам, родившим своих малышей с помощью кесарева сечения, следует обратить больше внимания на общение с малышом, так как в момент родов у них не было выброса окситоцина. Тесный телесный контакт способен предотвратить послеродовую депрессию.

3. Обнимайте своих детей как можно чаще в период их взросления, и мальчиков в том числе. Одно из самых частых заблуждений в воспитании мальчиков — что их нельзя слишком часто обнимать, целовать, хвалить и нежить, а то они не вырастут настоящими мужчинами, а всю жизнь будут «маменькиными сынками». Это не так. Дети в первые три года жизни не имеют серьёзных психологических отличий в воспитании по половому признаку. Проще говоря, мамины объятия, любовь, защита и поддержка одинаково нужны и мальчикам, и девочкам. Им важно, чтобы их брали на руки, сажали на коленки, держали за ручку.

Начиная примерно с четырёх лет, мама может услышать «Отстань!» на попытку обнять или поцеловать своего подросшего малыша. Это сигнал к тому, что телесное общение нужно изменять, но ни в коем случае не прекращать. Пришло время различных «тискательных» игр, щекотки, шуточной борьбы, догонялок-хваталок.

Не пресекайте попытки обняться словами: «Что ты как маленький? Ты уже большой». Обнимите своего большого малыша так же нежно и крепко, как годовалого, поделитесь с ним своим теплом, дайте почувствовать защищённость. Всего пары минут ему хватит, чтобы подзарядиться для новых игр и шалостей.

И ещё один важный момент: мальчики, которые в возрасте до 7 лет не получили нужного им количества любви, объятий и прочих «телячьих нежностей», вырастают в мужчин, которые будут искать возможность удовлетворить эту детскую потребность. Чем это может закончиться? Травматичными отношениями с женщинами, зависимостью и излишней привязанностью к маме, всевозможными психологическими и сексуальными отклонениями. Как видите, эффект получается обратным.

4. Парам, в которых заботятся о наличии ежедневного контакта друг с другом — держатся за руки, обнимаются, сидят рядом — легче поддерживать привязанность и тёплые отношения за счёт более высокого уровня окситоцина.

Человек недообнятый

Коротает грустный век,

Жизнью здорово помятый,

Депрессивный человек.

Вам не нужно с ним общаться,

Слушать, силиться понять,

А тихонько подобраться

И внезапно дообнять.

Ирина Маркова

Слова любви, дружбы, нежное прикосновение — всё это имеет исцеляющие свойства. Почему? Потому что мы были сотворены Богом, чтобы принимать и дарить любовь. Обнимайтесь почаще и покрепче!

Татьяна Терентьева

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2022 г.