Обнимите меня!

С вами нелюбезны? Не торопитесь отвечать грубостью на грубость.

Сегодня мы очень устали, но нам просто необходимо посетить одного человека. И мы отправляемся в путь. Подъезжаем к подъезду девятиэтажного дома в Омске, выходим из машины и направляемся к входу в дом.

Стояла осень, было холодно, моросил мелкий дождь. Деревья уже расстались со своей пышной листвой и, оголённые, казались какими-то грустными и беззащитными. С ветвей тихо падали капельки-слёзы. Солнечное ласковое лето прошло, а впереди — долгая холодная сибирская зима. В центре этой немного грустной картины стояла лавочка, а на ней — подростки: девочки и мальчики. В капюшонах они напоминали нахохлившихся воробушков. Сидят и о чём-то тихо говорят между собой.

— Добрый вечер, молодые люди! — поравнявшись с ними, поздоровалась я.

Щупленький шустрый паренёк (по всей видимости, заводила этой маленькой компании) вдруг спросил меня:

— А можно вам задать вопрос?

— Да, конечно можно, — отвечаю я и тихо про себя молюсь.

Он задаёт мне вопрос отвратительно скабрезный. Озвучить его значит замараться и испортить окружающее воздушное пространство. Вся компания, три девушки и три парня лет 16 – 17, дружно хохочут и в то же время внимательно смотрят на мою реакцию. Паренёк не отрывает от меня глаз.

— Ты знаешь, — тихо говорю я ему, — когда я встречаю молодых людей вежливых, добрых, почтительных, уважительно относящихся к людям, мне хочется их обнять. А когда я встречаю молодых людей, подобных тебе, и слышу подобные слова, мне хочется горько плакать.

При этих словах он меняется в лице, уже нет и следа от наглости и бесстыдства. Воцаряется звенящая тишина. И только капельки-слёзы, что роняют берёзы со своих ветвей, нарушают эту тишину. Парень, не обращая внимания на своих «подданных», тихо просит:

— А меня тоже обнимите.

Я тепло и крепко обнимаю его, этого щупленького, на самом деле очень беззащитного, неоперившегося воробушка. Его руки обнимают меня, и мы стоим вот так некоторое время.

Девушка спрыгивает со спинки лавочки и тоже говорит:

— И меня, пожалуйста, обнимите.

Я обнимаю и девочку.

Потом мы заходим в подъезд. В доме пробыли минут тридцать. Выходим. Всё так же накрапывает дождь, но уже заметно потемнело. А они, эти воробушки, всё сидят. Увидев нас, по очереди подходят и повторяют одни и те же слова:

— А меня, пожалуйста, обнимите.

И я обнимаю их одного за другим. А они крепко обнимают меня.

— Спасибо вам, — говорят почти хором.

А потом вдруг предлагают:

— А давайте с вами сфотографируемся.

Я отказываюсь. От всего сердца говорю им слова благословения, и мы расстаёмся. Сажусь в машину и плачу: переживаю вновь эти прекрасные мгновения моей счастливой жизни. Как быстро они пролетели!

— А всё-таки надо было сфотографироваться с ними, — говорю я мужу. — Показала бы нашим внукам подростков.

— У тебя и так это фото останется и сохранится в памяти, — говорит мой муж, и я с ним соглашаюсь. Ведь драгоценные мгновения нашей жизни — как любимые и дорогие сердцу фото: мы их храним, бережём и, когда время от времени просматриваем, они вновь согревают наши усталые сердца.

Ольга Гопп, г. Салехард