«Если вы будете поступать по уставам Моим, и заповеди Мои будете хранить и исполнять их, то Я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой». (Левит 26:3,4)

Этот стих является описанием плодотворного опыта человека избравшего путь послушания Божьим заповедям. Такой человек может надеяться на исполнение прекрасных обещаний Того, в Чьей власти послать дожди или не послать их. У такого человека есть источник жизни и силы. В этих обещаниях выражен план Бога, чтобы сделать жизнь человека продуктивной.

Давайте же посмотрим на заповеди и уставы не просто как на нормы и запреты, а как на план, согласно которому Господь ведет нас в жизнь, полную послушания Ему. Результатом такой жизни будут не только материальные, но и духовные благословения.

Однажды в райском саду Адам и Ева нарушили данное Богом повеление и съели запретный плод. Когда в тот трагический день Господь появился в Едеме, а человек спрятался от Него, что огорчило Творца: съеденный плод или нарушенные отношения любви и доверия?

Чем больше всего был озабочен Господь: тем, чтобы человек не съел плод или тем, чтобы он жил в постоянном общении с Ним и, как следствие, исполнил Его предостережение не есть плод?

Бог сотворил животных “по роду их”, без возможности духовной связи с Собой. Человек же сотворен по образу и подобию Божию и обладает полнотой возможностей общения с Богом. Бог сотворил человека личностью. Человек отличается от животных тем, что имеет разум, совесть, способен понимать разницу между добром и злом, способен верить, способен любить. Человек – духовное существо.

В одной телевизионной передаче о значении культуры в нашей жизни был затронут вопрос о значении Библии. На передачу был приглашен один известный политик. Когда его попросили поделиться своим мнением, он сказал, что Слово Божие – это ложь, потому что там написано “не кради”, а так не бывает. Он сказал, что любви не бывает, а человек живет под влиянием трех основных инстингтов: самосохранения, насыщения и размножения.

Как вам нравится такой образ человека? Согласиться с этой точкой зрения означает убить в себе личность, убить свою индивидуальность, удалить из своей жизни понятия чести, верности, порядочности, благородства, лишить саму жизнь всякого достойного смысла, красоты, добра и любви.

Человек без Бога действительно становится подобен животному. Но даже этот человек, отрицающий в человеке духовность, может это делать только потому, что в нем самом есть понятие о духовности, есть понятия добра и зла, потому что он так создан Богом.

Образ Божий в человеке – это Божий закон, записанный в сердце человека. Но образ Божий в человеке – это и способность человека делать выбор. Закон отражает характер Бога, а выбор человека определяет, будет ли этот Закон записан в его сердце. Этот Закон и свобода выбора и есть Любовь. Чтобы постичь эту Любовь и достичь совершенства, которое предназначил Бог человеку, нужна мудрость, в основе которой лежит послушание. «Начало мудрости – страх Господень; разум верный у всех, исполняющих заповеди Его» (Псалтирь 110:10).

Если бы сегодня меня спросили: счастлива ли я, мне бы, наверно, было трудно ответить. Потому что я знаю, каким должно быть состояние счастья, но не знаю этого состояния. Счастье – это полное единство с Творцом, согласие моей воли с Его волей, это состояние первозданного человека. Но пока грех не уничтожен, я не могу испытать это состояние совершенного счастья. Апостол Павел так выразил такое положение вещей:

«Теперь мы видим как-бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» (1 Коринфянам13:12).

Но все же Божья любовь делает счастливой меня уже сегодня, потому что есть надежда, есть уверенность в неизменности Его Слова и Его Завета с нами: «вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его» (Иеремия 31:33).

Когда Бог создал Адама и Еву, Закон Божий был вписан в их сердца, и не было необходимости в написанном Законе. Но грех разрушил образ Божий в человеке, и непослушание Закону стало нормой жизни человека. Поэтому в определенный момент истории человечества Бог дал Свой Закон, записанный на каменных скрижалях – это Десять Заповедей, которые Бог передал через Моисея Израильскому народу. У Бога был особый план, чтобы через этот народ все узнали волю Бога. Но этого оказалось недостаточно. И поэтому «как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу» (Римлянам 8:3,4).

Божий Сын Иисус Христос принял человеческую природу и показал Своей жизнью, что значит жить по духу. Он показал, что есть истинный человек, каким он должен быть по замыслу Бога. И эту Свою жизнь Он принес в жертву за грехи всех людей, чтобы искупить человечество от проклятья греха. И теперь в каждом, кто пожелает принять эту жертву, Бог может восстановить образ Божий.

Бог дал нам Закон из любви спокойной, уверенной, неистощимой, как полноводная река, которая течет непрерывно. И по милости Бог дал нам Закон таким ясным и понятным, чтобы мы не блуждали впотьмах, а твердо знали, что хорошо, а что нет, чтобы мы, зная добро, следовали ему со всей силой своей ответной любви. Бог дал нам Закон, потому что любит нас, потому что только так, под Его руководством и с Его наставлением мы можем уверенно идти по надежному пути, наслаждаться жизнью под Его защитой и Его постоянным присутствием. Псалмист пишет: «На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве» (Псалтирь 118:14).

Бог – наша постоянная защита и верный путь. О, как хотелось бы пройти с Ним, не сворачивая, весь этот путь, ступая по Его следам.

И. Суманова

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» июнь 2004 г.