Обычный юбилей необычной церкви

25-летний юбилей одной из общин Церкви Адвентистов Седьмого Дня в России — событие радостное, приятное, но не слишком редкое. В 90-е годы прошлого столетия, когда страна вдохнула первые глотки свободы, в том числе и религиозной, стала возможной открытая проповедь Евангелия, Библия стала доступной, люди обращались к вере, и новые общины возникали ежегодно в десятках городов. Вот и вторая община города Йошкар-Олы отметила в субботу 15 сентября свои 25 лет служения Богу и людям. И рассказать об этом юбилее стоит, потому что речь пойдёт о церкви-учредителе известной газеты «Сокрытое Сокровище», которая создаётся здесь, в Йошкар-Оле, а распространяется практически во всех городах России.

«Наверное, к церкви будет не подойти из-за множества машин, — говорит мне подруга, когда мы с автобусной остановки направляемся по заветному адресу. — Сегодня на богослужение вместе соберутся все три йошкаролинские церкви». Но, подойдя к красивому зданию из красного кирпича с табличкой «Прохорова, 17», мы видим, что перед воротами свободно. Хотя множество людей стоят во дворе, оживлённо разговаривают, улыбаются, приветствуются, обнимаясь или почтительно здороваясь за руку. На фасаде здания развешены фотографии, отражающие 25-летнюю историю церкви. Отдельный стенд — с фотографиями семей пасторов. Их за это время сменилось семь.

Внутри здания по-протестантски просто: кафедра для проповедника, на стенах в рамочках цитаты из Библии. В вазах цветочные композиции. Особую праздничную атмосферу создают надутые к празднику шары: благородное сочетание белого и золотого цвета. Люди сидят на лакированных деревянных скамьях, которые кажутся безразмерными, потому что при входе каждого нового человека прихожане стараются подвинуться и приглашают присесть. Тесно. Скамейки стоят даже в коридоре. Балкон также забит людьми до отказа. Молодёжь даже не пытается присесть: кучками стоят в коридоре и на лестнице.

Служение начинается приветствием и молитвой с кафедры на русском и марийском языках. Примерно половина прихожан — представители коренной национальности Республики Марий Эл. И хотя все говорят и понимают по-русски, но родную культуру уважают. Возможно, именно этим объясняется достаточно большое количество людей, приехавших из сельской местности.

Всё идёт своим чередом: хор, общее пение всем залом, урок субботней школы. Но вот наступает особое оживление. На экране появляются слайды презентации, рассказывающей об истории и служении церкви. И здесь начинаешь понимать, что община эта необычна именно масштабом своего служения.

Построен молитвенный дом, затем — здание редакции. Учреждены четыре средства массовой информации: газеты «Сокрытое Сокровище», «Ваши ключи к здоровью», молодёжное издание «7Д формат» и детский журнал «Чудесные странички», распространяемые по всей стране. Церковь активна в социальной работе. Члены церкви организуют акции по уборке города. Программа «Добрые руки» обеспечивает малоимущих продуктами питания, одеждой и бесплатными услугами. Каждый год в центральном парке проводится выставка «Здоровье», которую посещают больше сотни горожан. Ежегодно проходит евангельская программа, которая знакомит всех желающих с основами библейского учения. Для детей открыта общеобразовательная школа по типу семейного обучения, где учатся 26 человек. Недавно члены церкви учредили общественную организацию — Оздоровительно-просветительский центр «Ключи к здоровью» и открыли магазин здорового питания и кафе «Чечевица», где активно популяризируют принципы здорового образа жизни.

Всё это служение церковь, которая носит название «Ожидающая», осуществляет с двумя другими Йошкаролинскими церквами, и в этом единстве, без сомнения, причина успешности народа Божьего в Йошкар-Оле.

Несмотря на то, что адвентисты седьмого дня в Марий Эл составляют лишь малую долю процента от общего населения, их в городе знают. Поздравить церковь с юбилеем пришёл представитель министерства культуры республики. А ещё один гость — пастор Церкви христиан веры евангельской — признался, что впервые с библейской вестью познакомился на евангельской программе адвентистов.

А вот на глазах у некоторых присутствующих появляются слёзы. На экране демонстрируют видеообращение, которое прислал первый пастор общины, Пётр Алексеевич Фотин. «Помните, как, познакомившись с вами, мы с супругой сказали вам: «Мы ваши папа и мама»? Мы восхищались тем, с какой ревностью вы начали служить Богу, и по сей день, наблюдая за вашими успехами, радуемся, что вы с тем же рвением служите и учите этому ваших детей и новых членов церкви».

Становится понятно, что традиция активного служения заложена в этой церкви с первого дня её существования. Но напоследок хочется задать вопрос нынешнему пастору общины: «В чём секрет того, что ваша церковь очень активно подхватывает все новые проекты?»

«Этот секрет точно не во мне, секрет в самих людях, — улыбается пастор Сергей Павлюк. — Я служил и в маленьких городах, и в мегаполисе. Приехав в Йошкар-Олу, было очень приятно ощущать, как легко эта церковь поддерживает все твои начинания, и сама выходит с инициативой новых проектов. Здесь люди вовсе не самые образованные и далеко не богатые, просто они научены правильно расставлять приоритеты. И, по сути, мы ничего необычного не делаем. Мы просто выполняем поручение Бога. Ведь церковь для того и создана, чтобы служить. Не всё получается, как хотелось бы. Недостатков много и у нас, но мы стремимся к лучшему».

После окончания служения выходим из церкви в приподнятом настроении вместе с друзьями. Они обещали подвезти на машине.

— А где машина? — останавливаюсь я в недоумении и вспоминаю, как утром была удивлена малому количеству автомобилей перед входом.

— Парковка у нас маленькая. Мы с братьями заранее распределились, кто где поставит машину, чтобы перед церковью оставить место для гостей, — говорит пресвитер Илья и указывает на парковку на соседней улице.

Поистине, Бог Библии — есть Бог порядка. А может, планирование и организация — это ещё один секрет успеха…

Таисия Алексеева, esd.adventist.org

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2018 г.