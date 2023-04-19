Один из нас

Рождественским зимним вечером мама и дети отправились в церковь. А папа идти не захотел.

«Вся эта история с Рождеством — чепуха! — сказал он. — С чего вдруг Богу понадобилось унижать Себя и являться на Землю в виде человека? Это же смешно!»

И вот он остался дома. Вскоре поднялся сильный ветер, началась снежная буря. Человек поглядел в окно, но увидел лишь снежный вихрь. Он уселся в кресло у камина и собрался провести за книгой весь вечер.

Вдруг он услышал какой-то шум во дворе. Тогда он вышел на улицу посмотреть, что же это было.

На поле возле дома он увидел стаю диких гусей. Видимо, они летели зимовать на юг, но попали в снежную бурю и не смогли лететь дальше. Они оказались возле его дома без еды и укрытия. Взмахивая крыльями, они летали низкими кругами, ослеплённые снегом.

Человеку стало жалко бедных гусей, и он захотел им помочь. Он подумал, что сарай был бы подходящим местом, где гуси могли бы провести ночь и переждать метель. Тогда он широко открыл двери сарая и стал ждать, когда гуси войдут туда.

Но гуси продолжали кружиться, не замечая укрытия. Или они не понимали, для чего этот сарай нужен. Человек попробовал привлечь их внимание, но это только отпугивало гусей, и они отлетали всё дальше.

Тогда человек пошёл в дом и вернулся с куском хлеба; он раскрошил его, сделав из хлебных крошек дорожку, ведущую к сараю. Но гуси и на это не повелись.

«Почему же гуси не идут за мной? — воскликнул человек. — Неужели они не видят, что только здесь они смогут выжить в такую бурю?!»

Он поразмыслил немного и понял, что гуси просто не хотят идти за человеком. «Вот если бы я был гусем, я бы мог их спасти», — сказал он вслух. И ему пришла в голову идея. Он вошёл в сарай, взял одного из своих гусей, вынес его на руках и выпустил. Гусь вернулся прямиком в сарай, а за ним в спасительное укрытие последовали все остальные гуси.

Человек постоял тихо минутку, и вдруг у него в голове снова прозвучали слова: «Вот если бы я был гусем, я бы мог их спасти!» А потом он вспомнил, что недавно сказал жене: «С чего вдруг Бог захотел стать, как мы? Это же смешно!»

И ему всё стало понятно. Это как раз то, что Бог сделал для нас. Мы были, как эти гуси: слепые, заблудившиеся, погибающие.

Бог отправил Своего Сына стать одним из нас, чтобы Он мог показать нам путь и спасти нас.

Так мужчина понял, зачем пришёл Христос. Он упал в снег на колени и произнёс первую в своей жизни молитву: «Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты пришёл в виде человека, чтобы вывести меня из бури!»

Пересказала Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2023 г.