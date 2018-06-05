Огород по Миттлайдеру – произведение искусства

Эта статья была опубликована в газете «Сокрытое Сокровище» в самом начале её существования. С тех прошло много лет, метод Миттлайдера распространился в нашей стране. Напомним, как началось знакомство россиян с этим методом.

Я благодарна Богу за эту встречу, которая состоялась 11 лет назад и в корне изменила мои представления о земледелии и огородничестве, как о тяжком непосильном труде. Я, жилец благоустроенной квартиры, волей судьбы оказалась в деревенском доме, с участком в 20 соток, обработать который не представлялось возможным. Тем более что работа преподавателя в школе оставляла очень мало свободного времени.

Но наступила весна, и вслед за соседями мы начали обрабатывать землю. Пока вскопали 10 соток, опоздали с посадкой на две недели. 10 соток вспахали трактором, и ужасно жалко было смотреть, как плуг выворачивает глину, погребая плодородный слой земли. Так началось лето 1989 года.

Как начинающий огородник я внимательно смотрела передачу «Наш сад», и меня заинтересовал сюжет о методе Джекоба Миттлайдера, который приехал в п. Заокский Тульской области осваивать пустынные участки земли, имея огромное желание научить российских огородников выращивать овощи без нитратов. Меня в этом методе заинтересовало то, что землю не надо перекапывать сплошь, как у нас принято. Я твёрдо решила, что обрабатывать огород буду по-новому. И следующим летом, распланировав огород по этой методике, я успела посадить все культуры, уложившись в сроки. Благодаря новой технологии урожай увеличился в 2 раза, а мои энергозатраты уменьшились в 4 раза.

Сейчас осень, но хочется рассказать об этом методе, и кто-то, возможно, воспользуется им будущей весной.

Доктор Миттлайдер является международным экспертом по земледелию с опытом работы более чем в 30 странах мира. По его мнению, люди просто не получают от земли то, что она может дать. Его девиз в обучении: «Делай, как я». Он сам берёт в руки лопату, тяпку, мотыгу и учит выращивать овощи, показывая технологию на практике. Доктор очень любит растения и хорошо знает, в чём они нуждаются. Вся его система посадки, полива и подкормки основана на том, чтобы удовлетворить потребности каждого растения.

Много необычного в этой методике возделывания земли. Например, интересен способ выращивания рассады. Какая крепкая и здоровая она вырастает! Необычен и внешний вид участка: длинные узкие гряды с продольными посадками и широкие проходы. Да, проходы действительно широкие, даже несколько смущает их ширина — от 70 см до 1 м. Но в такой планировке всё научно продумано и практически проверено в течение многих лет. Такие проходы максимально удовлетворяют нужду каждого растения в свете, воздухе и питании, ведь однолетнее растение способно добывать воду и необходимые микроэлементы в радиусе до 1,5 м. Вот эти широкие проходы и не надо вскапывать. С них только систематически удаляются сорняки плоской тяпкой, а перекапываются только узкие полоски земли шириной 45 см, из которых и формируются гряды.

Ещё меня очень устраивает в этом методе способ прополки. Меня поймут многострадальные огородники, 50 % времени которых уходит на эту операцию. Вся прополка и рыхление производится тяпкой с длинной ручкой, т. е. работаете вы не внаклонку, а стоя, что ускоряет процесс и облегчает труд во много раз. Очень радует равномерность роста и созревания растений, их яркий зелёный цвет — верное свидетельство того, что они ни в чём не испытывают недостатка и чувствуют себя отлично.

Если у вас проблемы с водой, то методика Дж. Миттлайдера также вам на руку. Длинные гряды, ограниченные высокими бортиками, находятся на одном уровне с проходами. Это позволяет сохранять максимум влаги и направлять её исключительно культурным растениям, не давая возможности сорнякам перерасти ваши культуры и заглушить их.

Пять лет назад я полностью отказалась от перепахивания земли трактором, и картофель мы также сажаем в узкие гряды. Такой картофель не требует окучивания. Я почти избавлена от «гороха» — клубней, которые только завязались и не успели вырасти.

Урожай неизменно радует своим здоровым внешним видом: корнеплоды очень сочные и крупные, а все южные кустовые культуры успевают дозревать, что очень важно в наших условиях.

В сентябре встретила свою коллегу, которая второй год осваивает этот метод на огородном участке:

— Как ваши успехи?

— Я даже представить себе не могу, чтобы вернуться на старый метод выращивания овощей. Получаю много радости, и ко мне приходят знакомые, как на выставку. Ведь очень красив и удобен этот огород.

Вера Булатова

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2018 г.