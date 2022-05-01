Компартия Китая ввела новые ограничения на христианский контент в интернете

Ещё в 2018 году китайское правительство запретило продажу Библии в книжных онлайн-магазинах по всей стране, чтобы продвигать основные ценности социализма.

Теперь же закон обязывает любую религиозную группу, желающую распространять религиозный контент в интернете, получить «лицензию на предоставление религиозной информации в интернете». Но заявку смогут подать только одобренные правительством организации. Среди них только две — христианские.

В Китае более 97 млн христиан, многие из которых поклоняются в незарегистрированных подпольных церквях.

Источник новостей: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2022 г.