Были ли в твоей жизни случаи, когда чудом удавалось избежать беды?

— Давай покажем нашим мамам, как мы умеем взбираться на скалу, — предложила Лиза своей подруге Ире.

Девочки стояли у подножия отвесной скалы около двенадцати метров в высоту. Весь её склон усеивали острые камни, которые с лёгкостью могли скатиться вниз, о чём свидетельствовало множество лежащих у подножия скалы булыжников.

Лиза была активной девочкой. Она много раз взбиралась на эту скалу. Ира сразу согласилась на предложение подруги. Девочки дружно начали карабкаться. Они с лёгкостью забрались на вершину.

Лиза решила спуститься с другой стороны, потому что подъём показался ей слишком лёгким. Осмотревшись, девочка обнаружила ещё один спуск. Ира посмотрела на него и сказала:

— Ну, хорошо. Я тоже спущусь здесь, но только если ты пойдёшь первая.

Лиза подошла к краю. Она нащупала руками и ногами выступы, за которые можно было ухватиться. Ира наблюдала сверху. Лиза двинулась вниз и ухватилась рукой за выступ. Но камень выскользнул у неё из-под руки. Девочка потеряла равновесие и полетела вниз со скалы.

Лиза попыталась хоть за что-то ухватиться, но у неё ничего не получилось. Девочка поняла, что произойдёт через несколько мгновений, и лишь мысленно успела спросить себя: «Я погибну или только покалечусь?»

Но вдруг она почувствовала, как что-то тяжёлое толкнуло её к скале. Она ухватилась за камень и оглянулась. Рядом никого не было. Ира всё ещё стояла на вершине. Её лицо застыло от ужаса. Она отчаянно махала руками, призывая старших на помощь. Лиза быстро взобралась обратно на вершину скалы, а затем они с Ирой спустились по безопасному пути.

Лиза часто вспоминала тот случай. Она не могла понять, что с ней произошло. Уже будучи взрослой женщиной она стала христианкой. Однажды она читала книгу об ангелах и вспомнила случай на скале. Её воспоминания были настолько яркими, словно она опять оказалась там и ощутила странный толчок в спину. Это была огромная рука, ведь девочка почувствовала прикосновение ладони и пяти пальцев.

Лиза уверена, что знает, кто спас её тогда.

— Я с нетерпением жду того дня, когда увижу своего ангела-хранителя и смогу поблагодарить его.

По книге «Невероятные истории» издательства «Источник жизни»