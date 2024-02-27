Ира вышла в небольшой пёстрой веренице людей из ярко освещённой станции метро в полутьму осеннего вечера и поспешила к остановке своего автобуса. Несколько человек стояли там, остановилась позади всех и она.

Огляделась. Площадь перед метро в тот поздний час быстро пустела.

Подкатил автобус, скрипнув тормозами. Не тот. Очередь сделалась короче, автобус взревел и быстро удалился.

Ира взглянула на часики на руке. Обычно почти в это же время по пятницам они с сестрой Верой приезжают из церкви, с молодёжного собрания, сюда, к этой остановке. Сегодня почему-то Веры не было. Да и молодёжка немного затянулась: очень уж интересную историю разбирали — об уснувших девах.

Подошёл ещё автобус, на сей раз зашипев при торможении. Опять не тот. Он увёз остальных, и на остановке осталась одна Ира.

Из метро высыпала новая стайка пассажиров. К автобусной остановке не пришёл никто.

«Понятно, в этот поздний час автобусы ходят редко, — размышляет девушка. — Но не до такой же степени! Минут двадцать стою. Замерзать уже начинаю. А вдруг он вообще не придёт? Пешком добираться придётся. А это — ещё двадцать минут».

Ирина вздрогнула от охватившего её озноба. Холодно. Не простыть бы! Автобуса всё нет. Значит, видно, не судьба, придётся пешочком добираться. Но и страшно одной на полутёмных, почти безлюдных улицах!

Подождать ещё? Нет, похоже, напрасно. Надо идти. Но там, на выходе с площади — несколько теней. Какие-то парни, кажется, тусуются.

— Господи, — зашептала девушка, склонив голову и прижав руки к груди, — надо идти домой пешком, но я одна, мне страшно. Помоги, пожалуйста, охраняй меня на этом пути, чтобы не приключилось неприятности. Я ведь дочь Твоя, Господь, а Ты — Отец мой…

Решившись, она пошагала с остановки, опасливо поглядывая на кучку парней впереди. Что-то задело вдруг её правую ногу, и она едва не шарахнулась испуганно в сторону: оказалось, рядом с ней идёт откуда-то взявшийся огромный рыжий пёс. Он был неизвестной Ире породы — лохматый, со стоячими, как у овчарки, островерхими ушками и с мощной мордой.

— Ты откуда? — пробормотала Ира. — И что тебе надо? У меня нет для тебя ничего съестного.

Пёс бросил на Иру молчаливый, несколько даже меланхоличный, взгляд, который показался девушке вполне мирным и как бы говорившим: «Мне ничего от тебя не надо, успокойся».

Рыжий продолжал шагать сбоку и на шаг впереди. Когда подошли к группе парней, стоявших кружком и куривших, те опасливо посторонились.

— Ну и морда! — неприязненно произнёс кто-то из них.

— А, испугались! — обрадовавшись, подумала Ира и смело прибавила шагу.

Рыжий не отставал и так же шёл на шаг впереди, резво переступая мохнатыми лапами и покачивая пушистым хвостом.

Перед переходом через улицу он остановился первым и спокойно стоял, пережидая красный светофор. Вспыхнул жёлтый. Он ещё светился, а пёс уже двинулся через дорогу буквально за полсекунды до зелёного.

— Какой ты умный и опытный, оказывается! — удивлённо вымолвила Ира, поспешив за рыжим. — Откуда всё-таки ты взялся? И куда направляешься?

Пёс молча перешёл улицу и свернул влево — ровно туда, куда нужно было и девушке.

— Это уже слишком! — не поняла Ира. — А может быть, тебе просто по пути со мной? Ладно, я не возражаю.

Редкие встречные прохожие сторонились при виде огромной рыжей собаки. Им, наверное, было непонятно: сама по себе она на полупустынной тёмной улице или с хозяйкой — этой хрупкой девушкой?

А Ира, не переставая удивляться, следовала за собакой, которая знала дорогу и даже первой свернула на пустырь, по которому короче путь к дому.

— Интересно, чья ты такая, как зовут тебя, и откуда ты взялась там, у метро? — обратилась она к своему неожиданному бессловесному спутнику. — И почему решила, что мне очень нужен сопровождающий? И даже — охранник? Давай я назову тебя Охранник. Не возражаешь?

Пёс, если не одобрял, то и не возражал, по крайней мере.

И уж окончательно поразил он девушку, когда без всякой на то причины остановился у нужного Ире подъезда. Повернул голову и поглядел на неё умными глазами, говорившими: всё, ты на месте.

— Вот это да! — в восхищённом удивлении воскликнула Ира и погладила провожатого в знак благодарности.

Из подъезда вышла знакомая старушка с третьего этажа.

— Твоя, что ли? — указала она на собаку.

Ира неопределённо улыбнулась, и старушка двинулась прочь, пробормотав:

— Такую и не прокормить…

— О, точно! Ты заслужил угощения, — обратилась девушка к собаке. — Подожди меня здесь, я быстро.

На звонок открыла мама. Ира влетела в прихожую и сходу выпалила:

— Мама, отрежь сыру кусочек.

Мама удивлённо посмотрела на дочку.

— Караул, люди, ребёнок уже умирает от голода. Помогите! — воскликнула она насмешливо.

Из кухни выглянула Вера:

— Что случилось?

— Может быть, тебе нужно раздеться сначала всё-таки и сесть за стол? — продолжала мама. — Ты чего такая взъерошенная?

— Да не мне надо. Охраннику, — нетерпеливо возразила Ира.

— Кому, кому?

— Ну, пёс там ждёт. Он проводил меня от метро.

— Это нового знакомого так зовут? —

ухмыльнулась Вера. — Позвала бы.

— Пёс, говорю вам!

Хлопнула дверца холодильника, и Вера протянула сестре сыр.

Ира выскочила из подъезда с сыром в руке, огляделась. Рыжего пса нигде не было видно.

Разочарованно вздохнула. А вслед за тем улыбнулась:

— Ладно, я уже поняла, Кто тебя, Охранник, направил ко мне по моей молитве!

Игорь Чесноков