Он защитит

«Храни меня, как зеницу ока; в тени крыл Твоих укрой меня» (Псалом 16:8).
Он Своих защитит обязательно
Даже в самый последний миг!
В Небо, в Небо смотри внимательней —
Он придёт защитить Своих!
Средь греховного благоденствия
Слышишь, стонет Его народ?
Но Христос не замедлит с действием,
Непременно Христос придёт!
Торжествует неверье гордое,
Попирая святую Кровь…
Очень важно остаться твёрдыми,
А важней — сохранить любовь!
При насмешках врага коварного,
Под угрозами не забудь:
К оку Божьему безнаказанно
Прикоснётся ли кто-нибудь?
Он Своих защитит обязательно!
Мы живём в предрассветный миг.
Друг мой, в Небо смотри внимательно:
Он придёт защитить Своих!
NN