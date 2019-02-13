Он защитит

«Храни меня, как зеницу ока; в тени крыл Твоих укрой меня» (Псалом 16:8).

Он Своих защитит обязательно

Даже в самый последний миг!

В Небо, в Небо смотри внимательней —

Он придёт защитить Своих!

Средь греховного благоденствия

Слышишь, стонет Его народ?

Но Христос не замедлит с действием,

Непременно Христос придёт!

Торжествует неверье гордое,

Попирая святую Кровь…

Очень важно остаться твёрдыми,

А важней — сохранить любовь!

При насмешках врага коварного,

Под угрозами не забудь:

К оку Божьему безнаказанно

Прикоснётся ли кто-нибудь?

Он Своих защитит обязательно!

Мы живём в предрассветный миг.

Друг мой, в Небо смотри внимательно:

Он придёт защитить Своих!

NN

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (262) февраль 2019 г.