Опасная любовь

«Любовь зла, полюбишь и…» Продолжение вы знаете. Очень часто родители предостерегают детей от опасного выбора. Только слушаются ли дети?

Любящий отец

— Ты, Марина, кажется, не понимаешь. На карту поставлено твоё будущее, твоя жизнь.

— Нет, папа. Это ты не понимаешь. Ты уже забыл, как сам был молодым. Я люблю Егора. А ты, кажется, никак не можешь этого понять.

Михаил Степанович смотрел на дочь, а сердце ныло. Он вздохнул, покачал головой и терпеливо продолжил:

— Марина, послушай меня…

— Нет! Я не собираюсь никого слушать. Я уже всё сказала. В следующую пятницу мы распишемся.

После паузы Михаил Степанович заговорил снова:

— Хорошо. Я понимаю. Это твоё решение. Я не собираюсь заставлять тебя изменить его. У меня только один вопрос.

На этот раз Марина, обрадовавшись, что отец уважает её право выбора, не перебивала.

— В прошлый четверг ты надела белую блузку, хотя Егор хотел, чтобы ты надела другую. Как он отреагировал?

— Пап, но блузка, которую он хотел, чтобы я надела, была в стирке.

— Я спрашиваю не об этом. Как Егор отреагировал? Что он сказал, увидев тебя в белой блузке?

— Ну… он не обрадовался.

— Да, он сжал кулаки и закричал на тебя. И это было у нас дома, когда мы пригласили его на ужин. А что было потом?

— Папа, это не имеет значения. Всё в прошлом. Почему ты вспоминаешь об этом?

— Потому что Егор без тени смущения поставил тебя в неловкое положение перед всей семьёй, когда ты сказала что-то, что ему не понравилось. Доченька, если он так обращается с тобой сейчас, то что будет потом, когда…

— Хватит! Прекрати! — пронзительно закричала Марина, затыкая уши. — Как ты не можешь понять? Я люблю Егора. Он — всё для меня. Ничто другое не имеет для меня значения. И твоё мнение не имеет для меня значения. Плевала я на то, что ты думаешь! Я люблю его, просто обожаю. Вот что важно. Понимаешь?

— Ты обожаешь его? Ты обожаешь его, Марина? Кто же для тебя Егор? Бог?

— Да, если хочешь. Егор — мой бог.

Михаилу Степановичу было мучительно больно слышать это, потому что он знал, к каким ужасным последствиям может привести такая любовь.

Как ужасно было родителям Марины несколько месяцев спустя видеть, как их дочь пожинает последствия своего решения. Пелена упала с её глаз, и она осознала, что связала себя с тем, кто постоянно ревновал её, кому невозможно было угодить, кто подавлял её дух злыми насмешками, а иногда и кулаками! Вот почему так трепетал Михаил Степанович. Ему было невыносимо видеть, как его дочь вручала себя тому, кто мог так сильно обидеть её.

И вот почему Бог дал нам первую заповедь. Это предупреждение, продиктованное глубокой заботой. Эта заповедь означает: не становись рабом ложных богов. Не отводи первое место в твоей жизни тому, кто (или что) в конце концов принесёт тебе разочарование и боль.

Ложные боги

Древний Израиль был окружён народами, которые рьяно поклонялись «другим богам». Одним из них был Дагон — верховное божество филистимлян, соседствовавших с израильтянами с запада. Филистимляне просили Дагона о хороших урожаях и больших уловах рыбы, что означало для них изобилие и процветание.

Финикийцы, северные соседи израильтян, поклонялись богине луны Астарте. Она была богиней плодородия. Поклонение ей было особенно популярным, потому что сопровождалось пьяными пиршествами и оргиями.

На востоке от Израиля моавитяне поклонялись богу Хамосу, а аммонитяне — Молоху. Оба этих божества одобряли принесение в жертву детей с целью задобрить и умилостивить богов. Люди, участвовавшие в этих чудовищных ритуалах, надеялись заполучить силу этих богов.

Сегодня в моде другие культы. Многие не кланяются богам из дерева, камня или металла. Но деньги, секс, власть и аппетит по-прежнему являются движущей силой миллионов людей.

На первом месте

Место «других богов» не может пустовать. Поэтому первая заповедь не просто предостерегает от поклонения ложным богам, но указывает на Бога истинного.

Единственное место, которое может занимать Бог, это первое. Иначе Он для вас не Бог. Логично? И не надо самообмана. Посещение церкви от случая к случаю, молитвы от случая к случаю, пылящаяся на полке Библия — всё это говорит о том, что, называя Бога Богом, в своей жизни соответствующего места мы Ему не отвели.

Вот почему эта заповедь идёт первой. Мы не можем прийти к ней, повинуясь остальным девяти. Наоборот: мы должны прийти к девяти другим заповедям через первую.

Вопрос, который каждый должен задать себе, чрезвычайно прост: «Хочу ли я отдать Богу Его законное место? Хочу ли я сделать Его главным в моей жизни? Готов(а) ли я отказаться от «Егора», если Отец считает, что так будет лучше?»

Вот древний призыв, обращённый к нам и звучащий на протяжении веков: «Чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей» (Библия, книга Второзаконие 10:12). А почему? Да потому что Бог любит тебя! Любит больше, чем земные отец и мать. И Ему первое место смело можно доверить!

Подготовила Елена Кудинова