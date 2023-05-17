Оружие, перед которым бессильны великаны

Вы кого-то хорошенько разозлили, и вот этот кто-то надвигается на вас. Сейчас будет гроза. Впрочем, вы можете её предотвратить, если только пожелаете.

Смотрела недавно видео, где ведущий учит подростков, как вести себя при буллинге (травле). Он вызвал из зала девушку и попросил её сказать ему что-нибудь неприятное. Она так и поступила, он ответил взаимностью, и пошло-поехало. И ведущий, и девушка услышали много нелестных слов в свой адрес. Причём, поток идей не иссякал, и казалось, что участники могут продолжать унижать друг друга до бесконечности. Потом ведущий прервал эксперимент и предпринял вторую попытку. Та же самая девушка обозвала его, но в ответ он вместо ругани сделал ей комплимент. Она совершила ещё несколько нападок, но каждый раз добрые слова ведущего в прямом смысле обезоруживали её. Она стояла с открытым ртом, не зная, как реагировать.

А как вы реагируете на тех, кто пытается задеть вас, злясь на вас или завидуя вам? Психологи часто учат «зеркалить» эмоции, обращаться к человеку со словами: «Ты сейчас чувствуешь…». Но если ваш собеседник действительно чем-то расстроен, то не обратит внимания на ваши «ты чувствуешь…». В таком случае в ход идёт тяжёлая артиллерия — «тёплые пушистики».

«Тёплыми пушистиками» я называю слова похвалы, восхищения, а также добрые дела. На раздражённого или огорчённого человека «тёплые и пушистые» слова оказывают действие, сходное с шоковой терапией. Ведь чего не ждёт от других рассерженный человек — это «тёплых и пушистых» слов. Они буквально обезоруживают его и зачастую разряжают обстановку.

Возможно, от этого «великан» (отрицательные эмоции) и не уменьшится в размерах, но, по крайней мере, он перестанет расти. Кроме того, с помощью такого приёма можно дать отпор и собственному «великану», который начинает расти в ответ на оскорбление. «Тёплые и пушистые» слова — прекрасный способ наполнить чашу любви.

Вот вы снова поздно возвращаетесь с работы домой, где вас ждёт жена, которой вновь приходится разогревать ужин. Это происходит уже третий вечер подряд. Её терпение иссякло. В гневе она срывается на крик: «Ну почему ты не можешь приходить домой вовремя?!»

Вы понимаете, что она страшно рассердилась. Все ваши оправдания тщетны. Вы можете обрушить на её неумолимо растущего «великана» слова «ты чувствуешь…» — «Дорогая, ты просто чувствуешь гнев…». Но скорее всего это заденет её и вызовет новую волну ярости. Вместо этого попробуйте сказать что-нибудь «тёплое и пушистое» — ведь вам всё равно нечего терять.

Вы можете сказать: «Я очень благодарен тебе, что ты приготовила для меня такой вкусный ужин. Ты не жена, а просто чудо!» или: «Ужин пахнет восхитительно. Ты, наверное, очень устала, пока готовила, поэтому сегодня посуду мою я». После этих слов добавьте: «Кстати, ты меня прости: я потерял чувство времени. Но постараюсь впредь быть внимательнее. Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Прости меня». Только совсем бессердечная жена не простит мужа после такого монолога.

Научите своих детей говорить «тёплые и пушистые» слова вместо того, чтобы занимать оборонительную позицию. Роберт Шулер рассказал историю о девочке, которая вместе с отцом пошла за покупками в канун Рождества. У них было немного денег, поэтому отец усердно старался сэкономить, однако не обратил особого внимания на то, сколько покупок оплатил на кассе. Только дома он обнаружил, что его дочь без спроса приобрела за его счёт свёрток дорогой обёрточной бумаги. Отец разразился гневом, отругал дочь и ушёл в другую комнату.

Потом, решив вернуть бумагу в магазин, отец позвал девочку и велел принести ему злополучную обёрточную бумагу. Она радостно повиновалась: «Хорошо, папочка!» Спустя несколько минут малышка вернулась с большой коробкой, обклеенной дорогой золотой бумагой. Тогда отец страшно рассердился: мало того, что дочь купила эту бумагу, она ещё испортила её, и теперь товар не удастся вернуть. Всё пропало!

Выслушав гневную тираду отца, девочка сказала: «Папочка, это подарок для тебя. Открой его!» Он неохотно согласился. Но в коробке было пусто. Его снова охватило недовольство: «Ты испортила такую дорогую бумагу, чтобы обернуть пустую коробку? Когда ты даришь подарок, то он должен хотя бы из чего-то состоять!»

«Но, папочка! — воскликнула девчушка. — Коробка не пустая. Перед тем, как обернуть её, я положила туда мои поцелуи. Там целая коробка поцелуев для тебя». А теперь скажите мне: какой отец выдержал бы напор таких «тёп-

лых и пушистых» слов?

Если вы сомневаетесь, не является ли эта рекомендация лишь хитроумным способом «подлизаться» к человеку ради собственной выгоды, то поразмышляйте над словами царя Соломона. «Тёплые пушистики» — это применение библейского наставления: «Если голоден враг твой, накорми его хлебом; и если он жаждет, напои его водою: ибо, [делая сие], ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе» (Библия, книга Притчей 25:21, 22). То есть обидчик будет сбит с толку и устыдится самого себя.

Если «тёплые пушистики» являются таким прекрасным средством против врага, насколько же лучшим средством они будут для ваших близких: детей, мужей, жён, родителей и друзей. И вам не нужно ждать проявления эмоциональных «великанов», чтобы «вынимать из ножен» «тёплые и пушистые» слова!

Однако всякий раз, когда ваш путь преграждает чужой «великан», вы тем более не имеете права откладывать. Тотчас же используйте «тёплых пушистиков». Наполните пустую чашу любви, и вы сразу заметите перемены. Помните: человек может дарить любовь только тогда, когда наполнена его собственная чаша.

Подготовила Елена Кудинова

по книге Кей Кузьма «Любовь созидающая»

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2023 г.