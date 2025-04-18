Осмысление Пасхи

Мы многое делаем по традиции. А что, если копнуть чуть глубже и спросить «почему?»

Сейчас многие христиане отмечают Пасху как праздник Воскресения Христова. А знаете ли вы, что Иисус (ещё при жизни, заметьте) праздновал Пасху? Что праздник этот появился за сотни лет до воскресения Иисуса?

История появления Пасхи

Впервые Пасха упоминается в Ветхом Завете. В 12 главе книги Исход так названа трапеза, состоящая из мяса ягнёнка (агнца) с пресным хлебом и горькими травами. «Пусть съедят мясо его (агнца) в сию самую ночь, испечённое на огне; с пресным хлебом и с горькими [травами] пусть съедят его… это — Пасха Господня» (Библия, книга Исход 12:8, 11).

Этот ужин состоялся 14 Нисана (первый месяц еврейского года, выпадает на весну по современному григорианскому календарю), в ночь выхода евреев из Египта, где они были рабами. Бог повелел евреям помазать косяки своих дверей кровью убитого агнца, а мясо его съесть. Эти действия были глубоко символичны и пророчески указывали на миссию Иисуса Христа.

В ту ночь в Египте стоял плач: во всех домах, хозяева которых отказались помазать косяки кровью, умерли первенцы. Послушные же остались живы. Ангел-губитель прошёл мимо их домов. Отсюда и название праздника — Пасха (Песах), что в переводе означает «прохождение мимо».

Как Бог повелел праздновать Пасху

С тех пор Бог дал повеление праздновать Пасху каждый год 14 Нисана. В это время из домов удалялось всё квасное, а семьи съедали пасхального агнца с горькими травами и пресным хлебом. В этот день вспоминали выход из Египта, сопровождаемый великими чудесами. Старая закваска символизировала собой грех (растущий, как дрожжи), а её удаление из домов на Пасху свидетельствовало о желании людей обновить свою жизнь.

Следующие за Пасхой дни назывались праздником Опресноков (потому что ели пресный хлеб). «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины» (Библия, 1 послание коринфянам 5:7, 8).

Пасха — пророческий праздник

Иисус Христос умер на кресте именно на еврейскую Пасху, исполнив пасхальное пророчество. Он стал истинным Агнцем, взявшим на себя грех мира. Давным-давно первая Пасха уже указывала на событие, когда Сын Божий примет наказание за наши грехи, станет нашим освободителем из рабства беззакония. Благодаря Иисусу вечная смерть пройдёт мимо нас (помните смысл названия праздника?).

Как Иисус повелел праздновать Пасху

Перед распятием Иисус с учениками собрались в горнице, где ели Пасху, после чего Господь дал наставление отныне вспоминать Его другим образом — пригубляя неперебродившее вино и преломляя пресный хлеб, которые должны были стать символами принесённого за людей в жертву Его тела и пролитой крови. «И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Моё, которое за вас предаётся; сие творите в Моё воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] новый завет в Моей Крови, которая за вас проливается» (Евангелие от Луки 22:19, 20).

Пасха в ранней церкви

Для христиан Пасха наполнилась новым содержанием. Уже не нужно было проливать кровь ягнёнка, потому что Агнец, на Которого указывали ветхозаветные жертвы, пострадал за грехи людей. Апостол Павел так пояснял связь Иисуса Христа и Пасхи: «Пасха наша, Христос, заклан за нас» (Библия, 1 послание коринфянам 5:7).

Христиане первых трёх веков отмечали праздник Пасхи 14 Нисана, как и иудеи. Эта дата могла попадать на любой день недели. Этот факт не оспаривают ни историки, ни богословы.

У празднующих христиан на столах не было ни агнца, ни горьких трав. Вместо этого они преломляли пресный хлеб и совершали причастие вином, как научил их Иисус.

Интересно, что ни Господь, ни Его апостолы не давали наставления праздновать воскресение Иисуса Христа, что большинство христиан делает сегодня. Наоборот: они призывали к воспоминанию жертвенной смерти Иисуса Христа вплоть до Его Второго пришествия: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьёте чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придёт» (Библия, 1 послание коринфянам 11:26). Таким образом, Пасха, в первую очередь, призвана быть воспоминанием о смерти Иисуса. До конца земной истории.

Трансформация Пасхи

Со временем большинство христиан пожелали отмежеваться от иудеев и решили перенести празднование Пасхи на другой день. Ряд церковных деятелей предложили праздновать её в воскресенье после иудейской Пасхи.

Споры о правилах празднования Пасхи шли долго. Некоторые христиане сопротивлялись новациям. Римский епископ Виктор в 191 году даже на время отлучил от церкви братьев Асии (Малой Азии) за отказ принять Пасхальное воскресенье. Один из отцов церкви, Епископ Евсевий Памфил (263 – 340 гг.), в V томе (п. 24) Церковной истории приводит письмо асийского епископа Поликрата к епископу Рима Виктору о необходимости празднования Пасхи 14 Нисана, как некогда повелел Сам Бог: «Мы строго соблюдаем этот праздник: мы ничего не прибавляем, ничего не убавляем. В Асии покоятся великие светила веры, которые восстанут в день пришествия Господня, когда Он во славе сойдёт с небес и разыщет всех святых: Филиппа, одного их двенадцати…; Иоанна, возлежавшего на груди у Господа… Все они праздновали Пасху в четырнадцатый день (лунного месяца) по Евангелию, ничего не преступая и следуя правилу веры. И я, Поликрат… поступаю так».

В 325 году на I Вселенском соборе (в Никее) было принято окончательное решение не справлять праздник Пасхи «по-иудейски», но и после этого споры не утихли. Не секрет, что католики и православные до сих пор не пришли к единству в этом вопросе.

Пасха сегодня

Яйца, куличи (квасные, кстати), творожная масса, да и сам день, выбранный для праздника (День солнца), — дань языческим традициям. Сейчас с запада пришли ещё кролики и цыплята. В Библии их нет. Человек придумал много яркого, отвлекающего от сути.

Как часто, празднуя Пасху, мы вспоминаем о Спасителе? Не оставляем ли мы в этот день без внимания Агнца, умершего вместо нас? Праздник Пасхи — это не только повод для общения друг с другом, но, прежде всего, воспоминание о том, что Христос сделал для нас. Пренебрегая размышлениями и молитвой, мы утрачиваем благословения Божьи. Отделяя себя от Иисуса, мы лишаемся света Его присутствия.

Христос умер за меня

Иисус умер за меня — вот суть Пасхи. Да, Он воскрес, и это великая радость и надежда. Но прежде Он всё же положил за нас Свою жизнь и именно это событие велел вспоминать. «Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими» (Библия, Послание евреям 12:3).

Пасха — время размышления. Пусть этот фрагмент стихотворения Татьяны Хлопковой станет поводом задать себе честные вопросы:

О, сколько есть о Нём

Стихов, псалмов и песен!

И раз в году поём

О Нём «Христос воскресе».

Воскрес давно уже

Святой и… посторонний.

Наш Бог — у нас в душе,

Мы там Его хороним.

И стоит лишь Ему

Ожить в душе-могиле,

Опять Его во тьму

И камень привалили.

Уж больно Он велик

И хочет слишком много.

А нам привычней лик

Рисованного Бога.

Теряем день за днём,

Спаситель ждёт веками,

Когда мы уберём

С души могильный камень.

Кто с Богом хочет жить,

Кому Он интересен,

Тот вправе говорить:

«Воистину воскресе!»

Подготовил Егор Стасов

В статье использованы материалы Валерия Татаркина (apologetica.ru)