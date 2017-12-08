Основа благополучия

Первая заповедь Бога определяет смысл жизни человека — любовь к Своему Творцу. Человека, выбравшего другой объект поклонения, часто ждёт разочарование. Но стоит сменить систему жизненных приоритетов и выбрать Бога своим Кумиром, главной любовью, то жизнь меняется к лучшему.

Это был обычный осенний день. Одинокая пожилая женщина сидела у окна, вглядываясь куда-то вдаль, думая о своём. Детей у неё не было. Точнее, была дочь, но только не рядом с ней, а где-то далеко, абсолютно чужая ей. Мужа не было. Даже кот, и тот умер пару месяцев назад. Слеза скатилась по её морщинистой щеке, она сложила руки на груди и начала молиться: «Господи, прости меня, грешную! Как же я могла променять Тебя, Кто так любит меня, на такую жизнь?! Ох, если б я только знала, что всё закончится так!»

Много лет назад, когда она была ещё молодой, красивой и неопытной девушкой, как это обычно бывает, ей повстречался молодой человек. Любовь вскружила ей голову. Он ухаживал за ней, исполнял любые её капризы. Но! Он был неверующим и отрицал любое существование Бога, иногда даже высмеивая Его. Богобоязненные родители юной девушки не раз предостерегали дочь, мать в слезах молилась каждый вечер, вставая на колени, как только её девочка выходила за порог. Иногда девушка задумывалась: «А может, родители правы? Что на этот счёт говорит Писание?» Но её сомнения тут же развеивали поцелуи любимого.

Несмотря на протест родителей, молодые люди поженились. Первое время всё шло хорошо. Но потом в семье начали происходить ссоры, всё чаще и чаще. В том числе и из-за того, что девушка посещала церковь. Она перестала это делать, и почти не виделась с родителями. С рождением дочери ситуация только ухудшилась. В итоге, спустя два года совместной жизни супруги развелись. Дочь осталась на руках матери, растившей её в одиночку. В итоге, когда малышка выросла и вышла замуж, она поссорилась с матерью из-за того, что та не хотела отписать ей свою квартиру, и уехала в другой город.

Сейчас эта пожилая женщина, сидя в своей маленькой двушке и смотря в окно, думала: «А ведь всё могло быть иначе».

Какую она допустила ошибку? Ведь она просто любила! Но эта любовь сделала её слепой, заняла в её сердце пространство, отведённое Богу. Первая заповедь гласит: «Я — Господь, Бог твой! Посмотри на Меня, люби Меня больше собственной жизни, больше родных и близких, и будешь иметь мир и покой на земле!» Возможно, на первый взгляд, звучит так, будто Бог какой-то тиран, собственник. Но давайте будем помнить — всё, что Он делает, продиктовано исключительно любовью и милостью к нам. Можно сказать, Он подсказывает нам, как прожить эту краткую земную жизнь с наименьшими проблемами.

Когда один из законников спросил Иисуса: «Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?», Он ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всем разумением твоим — сия есть первая и наибольшая заповедь» (Матфея 22:36–38).

Закон Божий дан людям, чтобы облегчить их жизнь. Изначально он был запечатлён в их сердцах. То есть, следовать ему было так же естественно, как и дышать. Всю нашу жизнь мы тратим на то, чтобы обрести счастье. А ведь всё настолько просто.

Что отличает искренне верующего человека? Искренняя улыбка, доброе сердце, благородные поступки. Да, проблемы бывают даже в жизни таких людей. Но они отдают их в руки Господа и идут дальше. И имеют огромную радость!

Попробуйте сами, чисто из любопытства, каждый день разговаривать с Богом в молитве. Не по тем молитвенникам, которые вы уже знаете наизусть, а от сердца, своими словами. Попробуйте читать Библию и вдумываться в то, что читаете. Попробуйте спрашивать себя: «А как на моём месте поступил бы Иисус?» Или просить у Него совета. Уверяю вас, Бог, Который создал всю Вселенную, найдёт время помочь вам с вашими повседневными делами. Результат не заставит себя ждать. Скоро вы почувствуете небывалый мир в сердце, чувство детского счастья и защищённости.

Если мы в любых отношениях будем ставить на первое место Бога, то наша жизнь будет в радость не только нам, но и всем, кто нас окружает. Будь то наши родственники, коллеги или друзья. Ставя на первое место Бога, мы даём Ему возможность управлять нашими путями и нашими взаимоотношениями. А Бог никогда не ошибается!

Если ты отдашь свою жизнь в Божьи руки, «то будешь иметь радость в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли» (Исаия 58:14).

Доверьте свою жизнь Богу прямо сейчас!

Людмила Полищук

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (248) декабрь 2017 г.