Основание жизни

Как я хочу прославить Бога!

Чем я могу Ему служить?

Он для меня так сделал много!

Хочу Ему послушной быть.

Послушной быть до основанья

Того, что в Библии дано.

Без этого мои признанья

Не будут стоить ничего.

Но как же трудно стать послушной!

Самой собою проще быть.

Свою не изменяя сущность,

Легко мне по теченью плыть.

Но Бог сказал: «Не бойся, дочка,

Ведь Я небесный твой Отец.

Со Мною основанье прочно,

И ты получишь Мой венец».

Светлана Мармалюк, г. Тюмень

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2022 г.