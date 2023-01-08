Как жаль мне тех, кто жизнь прожил,

Свою лелея плоть.

Кто зов души и стон души

Решился побороть.

Как жаль мне тех, кто от земли

Свой взгляд не оторвал.

Кто дни свои влачил в пыли,

Жизнь тленьем заполнял.

Кто был уверен, что богат,

Сжимая медный грош.

Кто, в прахе ползая, был рад

И думал: «Как хорош!..»

Как жаль мне тех, кто сам ослеп

И ослепил других…

Отвергнув настоящий хлеб,

Набрал плодов гнилых.

Кто, утром в зеркало взглянув,

В нём видит свой фасад,

А сам находится в плену,

Откуда путь лишь в ад.

Как жаль того, кто цепи те

За норму посчитал.

Кто в нищете и темноте

Нашёл свой идеал…

Мне очень жаль!.. Я там была!

И мнила, что живу.

Объедки ела и спала

Со свиньями в хлеву.

Но, голову задравши вверх,

Довольна жизнью той,

Я принимала за успех

Свой каждый день пустой,

Свой хлев — за золотой дворец,

Рожки — за лучший вкус…

Но вдруг однажды — наконец! —

Явился мне Иисус.

Не в белых ризах — на кресте!..

Оплёван и избит…

Но в этих ранах, в наготе

Весь смысл был сокрыт.

Там у голгофского креста

С глаз спала пелена.

В крови распятого Христа

Исчезла вся вина.

Мой каждый грех, любой порок

И глупость без числа

Простил Отец мой, Вечный Бог!

Любовь меня спасла!

Любовь открыла в Небо дверь.

Любовь дала покой.

Любовь сказала: «Только верь

И слушай Голос Мой».

И с той поры с Любовью той

Иду путём иным.

Бог жизнь наполнил красотой,

Всем Вечным и Святым.

И потому сжимает боль,

Когда смотрю на тех,

Кто выполняет чью-то роль

Под сатанинский смех.

Кто, дьявольский хомут надев,

Живёт за днями дни.

Улыбки их — полнейший блеф.

Несчастные они!

Их наслажденья — тлен и прах.

А путь весь — в темноту.

И мысли в тех пустых глазах

Я с жалостью прочту…

Остановись! Замри, мой друг!

Привычный бег прерви!

Ты так устал. За кругом круг.

Без смысла, без любви…

А твой Отец тебя всё ждёт,

Чтоб Жизнь иную дать.

Не счесть в руках Его щедрот!

Любви — не описать!

Пронзённый Агнец… Страшный крест…

Твой каждый грех на нём.

Стой. Посмотри! Останься здесь

Наедине с крестом!

Вот то, чего достоин ты:

Позор, плевки, шипы,

Боль от гвоздей, стыд наготы

И крики из толпы…

Всё за тебя прошёл Он Сам,

Чтоб милость подарить,

Чтоб ты, придя к Его ногам,

Стал полноценно жить,

Освободившись от оков,

Отбросив мерзкий груз.

Чтоб мог постигнуть ту Любовь,

Что дарит Иисус.

Побудь сегодня у креста,

Не отрывай свой взгляд…

Захочешь ли, с коленей встав,

Вернуться в хлев назад?

Светлана Теребилина

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2023 г.