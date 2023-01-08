Как жаль мне тех, кто жизнь прожил,
Свою лелея плоть.
Кто зов души и стон души
Решился побороть.
Как жаль мне тех, кто от земли
Свой взгляд не оторвал.
Кто дни свои влачил в пыли,
Жизнь тленьем заполнял.
Кто был уверен, что богат,
Сжимая медный грош.
Кто, в прахе ползая, был рад
И думал: «Как хорош!..»
Как жаль мне тех, кто сам ослеп
И ослепил других…
Отвергнув настоящий хлеб,
Набрал плодов гнилых.
Кто, утром в зеркало взглянув,
В нём видит свой фасад,
А сам находится в плену,
Откуда путь лишь в ад.
Как жаль того, кто цепи те
За норму посчитал.
Кто в нищете и темноте
Нашёл свой идеал…
Мне очень жаль!.. Я там была!
И мнила, что живу.
Объедки ела и спала
Со свиньями в хлеву.
Но, голову задравши вверх,
Довольна жизнью той,
Я принимала за успех
Свой каждый день пустой,
Свой хлев — за золотой дворец,
Рожки — за лучший вкус…
Но вдруг однажды — наконец! —
Явился мне Иисус.
Не в белых ризах — на кресте!..
Оплёван и избит…
Но в этих ранах, в наготе
Весь смысл был сокрыт.
Там у голгофского креста
С глаз спала пелена.
В крови распятого Христа
Исчезла вся вина.
Мой каждый грех, любой порок
И глупость без числа
Простил Отец мой, Вечный Бог!
Любовь меня спасла!
Любовь открыла в Небо дверь.
Любовь дала покой.
Любовь сказала: «Только верь
И слушай Голос Мой».
И с той поры с Любовью той
Иду путём иным.
Бог жизнь наполнил красотой,
Всем Вечным и Святым.
И потому сжимает боль,
Когда смотрю на тех,
Кто выполняет чью-то роль
Под сатанинский смех.
Кто, дьявольский хомут надев,
Живёт за днями дни.
Улыбки их — полнейший блеф.
Несчастные они!
Их наслажденья — тлен и прах.
А путь весь — в темноту.
И мысли в тех пустых глазах
Я с жалостью прочту…
Остановись! Замри, мой друг!
Привычный бег прерви!
Ты так устал. За кругом круг.
Без смысла, без любви…
А твой Отец тебя всё ждёт,
Чтоб Жизнь иную дать.
Не счесть в руках Его щедрот!
Любви — не описать!
Пронзённый Агнец… Страшный крест…
Твой каждый грех на нём.
Стой. Посмотри! Останься здесь
Наедине с крестом!
Вот то, чего достоин ты:
Позор, плевки, шипы,
Боль от гвоздей, стыд наготы
И крики из толпы…
Всё за тебя прошёл Он Сам,
Чтоб милость подарить,
Чтоб ты, придя к Его ногам,
Стал полноценно жить,
Освободившись от оков,
Отбросив мерзкий груз.
Чтоб мог постигнуть ту Любовь,
Что дарит Иисус.
Побудь сегодня у креста,
Не отрывай свой взгляд…
Захочешь ли, с коленей встав,
Вернуться в хлев назад?
Светлана Теребилина
Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2023 г.