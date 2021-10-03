От болезней шагом марш

3 октября — Всероссийский день ходьбы.

Физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство в мире не может заменить физических упражнений.

Анджелло Моссо, итальянский физиолог и медик

Доктор психологии Соня Любомирски обобщила самые важные исследования в области счастья, чтобы выяснить, какие факторы делают человека по-настоящему счастливым. В итоге получилось 12 ключей счастья, одним из которых является физическая активность. Но как физкультура связана со счастьем?

Как-то я разговорилась с коллегой по работе.

— Вы знаете, — сказала она, — я занимаюсь ходьбой.

— Ходьбой? Как давно?

— Я начала заниматься ещё в школе: боролась с лишним весом, испытывая склонность к полноте. Решить эту проблему мне, в первую очередь, помогла не диета, а физические упражнения. С тех пор осталась полезная привычка — делать зарядку по утрам, чтобы разбудить свой организм и получить заряд бодрости на целый день.

— И как вы себя чувствуете?

— Очень хорошо, почти не болею, и вес всегда в норме. — Кстати, у моей коллеги трое детей.

— А как на ваше увлечение реагируют близкие?

— Дети делают зарядку вместе со мной, посещают спортивные секции и катаются на велосипедах.

— Сколько времени в день вы тратите на физические упражнения?

—Утром — небольшая разминка, а вечером я прохожу по 5 – 6 км (это занимает полтора часа). Хожу я регулярно, в любую погоду. Я очень дорожу этим временем и стараюсь не пропускать ни одного дня. Недавно ко мне присоединился пожилой мужчина после инсульта. Ему стало легче уже после нескольких прогулок. Движение — это жизнь.

Выражение поэта «Любви все возрасты покорны» смело можно перефразировать следующим образом: «Физическим упражнениям все возрасты покорны». Но что можно отнести к физическим упражнениям? Прежде всего, это не только любая физическая активность, но спланированные, специально разработанные и регулярно повторяющиеся тренировки с целью улучшения здоровья и физической формы.

Специалисты рекомендуют заниматься различными видами упражнений с суммарным временем 2,5 часа в неделю: быстрая ходьба, водная аэробика, езда на велосипеде, теннис (бадминтон), бег, плавание, прыжки со скакалкой, пешие прогулки. Интересный факт: любительское садоводство и энергичная деятельность в саду (копание, рыхление земли, борьба с сорняками и т. п.) тоже относятся к эффективным физическим упражнениям. Знаете ли вы, какие из видов физических упражнений являются самыми лучшими? Это ходьба и плавание.

Каковы преимущества физических упражнений? Можно ли их назвать панацеей от всех бед? Судите сами. Физические упражнения улучшают работу сердца, лёгких, мышц, костей, снижают риск развития депрессии, ишемической болезни сердца, риск развития инсульта и гипертонии, являются эффективным средством снижения веса и сохранения веса в норме (после похудения) — и это лишь малый перечень того, чем полезны физические упражнения.

Прежде чем приступить к систематическим упражнениям, очень важно получить разрешение врача.

С чего лучше всего начать тренировки?

Начните с малого. Стремитесь к тому, чтобы заниматься по полчаса 4 – 5 дней в неделю. Установите время начала занятий и их продолжительность. Соблюдайте это расписание, как если бы речь шла о работе. Если вы уже делаете регулярные физические упражнения, увеличьте их продолжительность и интенсивность. Физические упражнения — как режим питания. Важно быть последовательным. Если в какой-то день вы не смогли позаниматься, сделайте это на следующий день.

Умеренная регулярная нагрузка приносит больше пользы организму, чем интенсивная и продолжительная, но редкая.

Один час ходьбы каждый день окажет больший тренирующий эффект на сердце, чем если ходить по 3,5 часа два раза в неделю.

Дайте себе команду: «Шагом марш!» Начните заниматься физкультурой, не откладывая в долгий ящик, и продолжайте шагать всю оставшуюся жизнь.

Подготовила Наталья Скороход

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2021 г.