От взрыва уберёг Господь

Таисия Егоровна Быленко — глубоко верующая женщина, посвящённая христианка. В её жизни немало интересных случаев, когда Бог отвечал на её молитвы, когда явственно проявлялись сила Божья и водительство Святого Духа.

Таисия Егоровна всегда горячо молится за близких и дорогих её сердцу людей — дочь Надежду и внука Макара.

Макар особенно дорог бабушке. Каждый день она просит Господа, чтобы Он хранил её внука, был с ним во всех путях, помогал в учёбе и наставлял на добрые дела. 3 апреля Таисия Егоровна, как всегда, просила Божьих благословений для своей семьи.

Макар учится в технологическом институте г. Санкт-Петербурга. В тот день он должен был встретиться с аспиранткой, чтобы обсудить детали предстоящей научной конференции. Аспирантка назначила ему встречу на 13.20. А в 14.33 в Петербургском метрополитене между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» был совершён теракт.

Макар должен был на метро добираться до института и, возвращаясь, мог оказаться в эпицентре взрыва. Но Господь слышит Своих верных детей и по их молитвам охраняет тех, за кого они возносят свои просьбы.

Макар уже собирался на предстоящую встречу, но неожиданно ему позвонила аспирантка и, не объясняя причин, сообщила, что их встреча отменяется. Позже, когда Макар узнал о случившемся, он понял, что его спасло только чудо. Ведь он мог оказаться в числе раненых или даже погибнуть!

Волнуясь за сына, Надежда позвонила ему. Ей-то Макар и рассказал о несостоявшейся встрече с аспиранткой. Таисия Егоровна, узнав о случившемся, сразу увидела в этом руку Божью. Она твёрдо убеждена, что только вмешательство Господа сохранило жизнь её любимого внука, и поэтому со слезами радости и признательности вознесла благодарственные молитвы.

Лариса Сенцова, г. Воронеж

Газета «Сокрытое Сокровище» № 09 (245) сентябрь 2017 г.