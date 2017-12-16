Отче, в молитве к Тебе прихожу,

Услышь меня, Боже, прошу я, прошу…

Дай Ты мне духом открыться Тебе,

Небо отверстым увидеть в мольбе…

Слава небесная, сила Твоя,

Льётся с небес, благодатью даря…

Сердце своё открываю тебе,

О, пребывай, Боже Святый, во мне!

О, не оставь без прощенья меня,

Грех удали, о, помилуй меня!

Даруй победу в Иисусе Христе,

Даруй распять плоть свою на кресте.

О, Господин, моя жизнь для Тебя,

Выкуп великий Ты дал за меня,

Смертью Своей расплатился сполна

Вызволил душу из рабства греха!

Слава Тебе за спасенье моё,

Как рада я, что всё Небо — Твоё!

Царствуешь Ты, беспредельно любя,

Любовь Твоя искупила меня!

О, Господин, как люблю я Тебя!

Нет большей радости — жить для Тебя!

Живу я надеждой — увидеть Тебя,

Гряди, Господь, жду Тебя, жду Тебя!

Галина Садова, г. Сочи

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (248) декабрь 2017 г.