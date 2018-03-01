Глава РПЦ: отказ от наличных денег может ограничить свободу человека

Отказ от наличных денег и переход к оплате банковскими картами может ограничить свободу человека, предупредил патриарх Кирилл. Предстоятель РПЦ опасается, что доступ к картам в будущем могут ограничить по критерию лояльности: «Церковь очень обеспокоена».

Патриарх на Рождество дал интервью телеканалу «Россия». Он, в частности, заявил: «У нас есть горячие головы, которые с восторгом говорят о необходимости ликвидировать наличные деньги и перейти только на электронные карточки. Это обеспечит прозрачность, контроль, ну, и все те аргументы, с которыми многие хорошо знакомы. И всё это так. А если вдруг в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность?» — сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на newsru.com.

«Церковь очень обеспокоена тем, что современные технические средства способны тотально ограничить человеческую свободу», — цитирует предстоятеля РПЦ РИА Новости.

Он также привёл пример «одной из европейских стран». По его словам, там людям, желающим получить гражданство или вид на жительство, предлагают посмотреть ролик, в котором рассказывается о жизни страны, о её обычаях и законах. Патриарх заверил, что в ролике очень ярко, «в красках» представлена тема ЛГБТ.

«По просмотру этого ролика задаётся вопрос: вы со всем этим согласны? Если человек говорит “да, я согласен, я принимаю, это для меня всё нормально”, он проходит отсев. И он станет либо гражданином, либо получит вид на жительство. А если нет, то не получит, — заявил патриарх. — А если доступ к финансам будет ограничен вот такого рода условиями? Вот об этих опасностях сегодня церковь говорит во весь голос».

Вместе с тем предстоятель Русской церкви не сомневается, что внедрение цифровых технологий обеспечит «большую эффективность процесса принятия решений».

Источник: Интернет-газета ProChurch.info

Газета «Сокрытое Сокровище» № 03 (251) март 2018 г.