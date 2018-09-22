Открой моё сердце, войди и живи,

Сияньем небесным меня озари!

И душу очисть мою силой любви,

Меня отраженьем Своим сотвори.

Исполненной радости дай быть всегда,

Источником света, любви и добра,

И там, где скорбят, утешать я хочу —

Пошли этот дар, Тебя я прошу.

Где бедствуют люди, где терпят нужду —

Не дай пройти мимо. Попавшим в беду

Рукою моею, Господь, помоги,

Узнают пусть люди, что Ты — Бог любви!

Вот, я пред Тобой, Господь. Волю свою

Тебе в послушанье навек отдаю.

Открой моё сердце, войди и живи,

Меня отраженьем Своим сотвори.

Алла Демидова, г. Пенза

Газета «Сокрытое Сокровище» № 09 (257) сентябрь 2018 г.