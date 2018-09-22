Открой моё сердце, войди и живи,
Сияньем небесным меня озари!
И душу очисть мою силой любви,
Меня отраженьем Своим сотвори.
Исполненной радости дай быть всегда,
Источником света, любви и добра,
И там, где скорбят, утешать я хочу —
Пошли этот дар, Тебя я прошу.
Где бедствуют люди, где терпят нужду —
Не дай пройти мимо. Попавшим в беду
Рукою моею, Господь, помоги,
Узнают пусть люди, что Ты — Бог любви!
Вот, я пред Тобой, Господь. Волю свою
Тебе в послушанье навек отдаю.
Открой моё сердце, войди и живи,
Меня отраженьем Своим сотвори.
Алла Демидова, г. Пенза