1 Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное через Ангела Своего рабу Своему Иоанну,

2 который свидетельствовал слово Божие и свидетельство Иисуса Христа и что он видел.

3 Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем; ибо время близко.

4 Иоанн семи церквам, находящимся в Асии: благодать вам и мир от Того, Который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его,

5 и от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею

6 и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь.

7 Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Ей, аминь.

8 Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель.

9 Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа.

(Книга Откровение, глава 1, тексты 1-9).

Он помнил все… И чудесный богатый улов рыбы, в тот день, когда впервые увидел Его. И вкус прекрасного напитка, изготовленного из простой воды лучшим из виноградарей на свадьбе в галилейской Кане. И тот мягкий голос, произнесший «Иоанн», когда из толпы людей Иисус выбирал себе апостолов. И те волнение и трепет, охватившие их троих – Петра, Иакова и Иоанна, когда на горе они увидели с Иисусом двух вестников Бога. А еще Иоанн помнил теплоту ладоней Господа, омывавших грязные мозолистые ноги учеников, и свой стыд и последующее раскаяние – ведь они до последней минуты не переставали спорить «кто из них больше». Тот же, кто по настоящему был велик – омыл им ноги. Ярче всех воспоминаний было место казни, то бревно, к которому был прибит Он – нагой неузнанный Мессия, светлая надежда Израиля.

Картины вереницей проплывали перед выцветшими от старости глазами и согревали воспоминаниями сердце последнего из оставшихся в живых апостола. «Почему, Господи, я живу так долго, а Ты еще не вернулся? Не может быть, чтобы Твоим словам «приду опять» не было суждено сбыться!»

Это было страшное время. Железный Рим ненавидел христиан еще больше, чем Христа. Все апостолы – от Иакова до Павла – были казнены. Они не боялись умереть. Истина о возвращении Иисуса делала их веру тверже, чем алмаз. Без усталости, силой Божьего Духа апостолы распространяли правду о Боге и Его великой жертве за людей, и люди начинали ВЕРИТЬ. Объединяясь в братства, вместе молясь и прославляя Бога, они продолжали дело Иисуса, и Бог был с ними. Распространение христианства невозможно было остановить. Вот что напишет позже один из сыновей Рима – Диогнет – в письме своему другу о христианах: “Христиане не отличаются от других людей ни по своему местожительству, ни по речи, ни по обычаям. Они не живут в каких-то отдельных городах, не пользуются каким-то особым языком, не ведут какой-то необыкновенный образ жизни. Но, даже находясь в греческих или варварских городах… и следуя принятым там обычаям, относящимся к одежде, питанию и другим особенностям жизни, они своим основополагающим братством являют собой изумительный пример, в религиозном смысле превосходящий всякие ожидания. Они пребывают в этих местах как временные жители… для них любая чужая страна – родина. И любая родина чужда им… Они живут во плоти, но не по плоти. Они живут на земле, но их существование – на небесах. Они подчиняются установленным законам, но своею жизнью они превосходят законы… Их поносят иудеи как отступников, их преследуют греки. Но никто из ненавидящих их не может четко обосновать причину своей враждебности. Одним словом, то, что душа для тела, то же христиане для мира… их держат в мире, как в тюрьме, но они держат на себе мир”.

«Один я остался, – так молился пророк Илия, проводя бессонные ночи в пустыне – и моей души ищут» (3 Царств 19:10). Он бежал от гнева свирепой Иезавели, жены нечестивого царя Ахава. Иоанну некуда было бежать. Приговор, вынесенный ему Римом, был таков: «За непочтение божественного императора Домициана и проповедь о нищем раввине Иисусе из провинции Иудея, что в Палестине – пожизненная каторга на острове Патмос». И этот приговор был пострашнее смерти. Жить и бездействовать, жить в постоянном сознании того, что там, на материке, Рим расправляется с общинами Христа, созданными потом и кровью Господа и Его посланников – это было выше сил последнего апостола. Постоянная молитва его сердца пронзала свинцовые тучи над Эгейским морем и достигала престола Отца. С нежнейшим состраданием небо относится к переживаниям людей, живущих интересами Бога. Можно смело утверждать: их молитвы не останутся без ответа. Никто из людей того времени еще не знал, что проклятие, которым Рим щедро одарил Иоанна, Бог обратит в благословение для сотен поколений христиан будущего. Ответом на молитвы сына Зеведея были восемь потрясающих воображение, панорамных пророческих видений о будущей истории христианского мира и его конце. Описание этих видений составляет содержание последней книги Библии – книги «Откровение» или «Апокалипсис».

Видения Иоанна, открытые ему Господом, есть «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог» (Откровение 1:1). Само слово «откровение» означает – «то, что неожиданно открывает истину, вносит ясность, понимание». Иисус не всегда говорил прямо. Прибегая к притчам, иносказаниям, Он делал это из-за предвзятого к Нему отношения многих людей. Но когда оставался с учениками наедине, Он был более открыт.

Однажды Иисус был предельно откровенен с апостолами. Это случилось после последнего ужина в верхнем жилье одного гостеприимного дома, за несколько часов до ареста. Иуда уже ушел исполнять свои подлые планы, и его отсутствие позволило Иисусу сказать нечто очень важное. В тот час Иисус открыл ученикам правду о Своем втором пришествии, о Святом Духе – Своем могущественном заместителе, о временах преследований и унижений, которые придут вместе с успехом провозглашения вести о Спасителе мира. Там, на Патмосе, Иисус, который «был мертв, и вот, жив» (Откровение 1:18), открылся Иоанну вновь. И если до этого момента апостолу оставалось лишь жить воспоминаниями о лучших днях, то после этих видений его девяностолетнее, но молодое сердце наполнила сверкающая новизной сила Божьего Слова. Будущее, раскрытое в книге Откровение, «чему надлежит быть вскоре» не предназначалось только для Иоанна. Видения нужно было записать в книгу, а книгу растиражировать. Сам Иисус повелел Иоанну «то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии: в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию» (Откровение 1:11). Из этих городов точные копии книги отправились в многовековое кругосветное путешествие, неся с собой свет надежды, мир и утешение Божьим детям.

Слово «блажен» используется в Библии часто. Означает оно – «по настоящему счастлив». Своим Откровением Спаситель заверяет: «Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем; ибо время близко» (Откровение 1:3). «Читающий». В эпоху апостолов не было принято делить книги Библии на главы и тексты. Их читали целиком или большими частями на богослужениях. Чтецами были местные служители общин: пресвитеры и диаконы. Иисус заверяет «Блажен читающий». «Блаженны слушающие» – это собрание верующих. «Блаженны соблюдающие написанное». Мало слушать – нужно еще слышать и принимать услышанное. Бог дает высшую оценку человеку, воплощающему в своей жизни, во всех ее сторонах, истину Божьего Слова. Правда Бога, не воплощенная в быту – есть насмешка над христианством, пустая философия.

Многократно автором Откровения подчеркивается основная тема всех восьми видений – близость второго пришествия Господина жизни, искупившего вину людей своей смертью. «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь» (Откровение 1:5-6).

Книга Откровение написана особым языком. В ней используется язык символов. Однако эти символы не таинственны. Те, кто всецело доверяют Библии и знакомы с ее Автором, быстро обнаруживают, что символы книги Откровения заимствованы из книг Ветхого Завета и имеют точный, определенный, реальный смысл. Вторым ключом к пониманию Откровения является история. «Господь во святом храме Своем, Господь, – престол Его на небесах, очи Его зрят; вежды Его испытывают сынов человеческих» (Псалом 10:4). Ни на мгновение Бог не оставляет планету на произвол судьбы. Проявляя себя как Отец, Он исполнен заботы о спасении жителей Земли. Для этой работы он привлекает Своих ангелов и пожертвовал самым дорогим – Сыном.

Р. Мухаметвалеев

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» май 2004 г.