В Израиле открыта древнейшая мозаика

В Израиле открыта для доступа публики древнейшая мозаика с греческой надписью, славящая Христа как Бога, — она датируется 230 годом н. э., сообщает christiantoday.

Эта мозаика, утверждающая Божественность Христа, является одним из самых ранних исторических свидетельств утверждения веры среди ранних христиан. Раскопки на месте находки были начаты ещё в 2005 году археологами университета Тель-Авива под надзором Службы древностей Израиля — с целью исследования античных сооружений под зданием тюрьмы в Мегиддо, построенной некогда британцами на севере нынешнего Израиля. Обнаруженная греческая мозаичная надпись 230 года н. э. прекрасно сохранилась и гласит: «Любящая Бога Акептос посвящает эту плиту во славу Бога Иисуса Христа». Учёные предполагают, по сведениям издания Haaretz, что Акептос была знатной женщиной, и установила мозаичную плиту по случаю своего праздничного причащения в храме, пишет Седмица.

Источник: Интернет-газета ProChurch.info

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (253) май 2018 г.