За последние 50 лет археологи обнаружили немало очень важных исторических находок в Иерусалиме и окрестностях города. Эти открытия стали возможными после того, как израильские войска захватили Восточный Иерусалим в июне 1967 года.

С 1948 по 1967 гг Иерусалим был городом, разделённым наземными минами, баррикадами и колючей проволокой. И вдруг, после Шестидневной войны и многолетней запущенности, двери Иерусалима распахнулись перед археологами, которые стремятся раскрыть его древнее прошлое. Первые раскопки были проведены у юго-западной стены Храмовой горы дедушкой Эйлат Мазар, Биньямином.

«Мой дед вел раскопки десять лет подряд без остановки. Это был фантастический проект, который почти не с чем сравнить. Работали сотни людей. Они обнаружили фантастические руины древнего Иерусалима всех периодов», — рассказывает доктор Эйлат Мазар из Института археологии Еврейского университета.

«Так начался археологический бум. На археологические проекты стали собирать средства. В обществе возник интерес к археологии Иерусалима. Люди стали приезжать, чтобы посетить археологические памятники города», — говорит доктор Гиби Баркай, осуществляющий проект по просеиванию мусора с Храмовой горы.

С 1967 года Мазар и Баркай сделали одни из важнейших археологических открытий в Израиле.

«Мы обнаружили и показали дворец царя Давида. Мы доказали, что масштабы строительства в городе при царе Соломоне соответствуют описанию в Библии. Он возвел городскую стену вокруг Храма и вокруг своего дворца», — рассказывает Эйлат Мазар.

«Мы обнаружили самые ранние библейские рукописи из всех, что были найдены до сих пор, — они опережают свитки Мертвого моря на многие столетия. Это два крошечных серебряных свитка, каждый из которых содержит священническое благословение: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя», — продолжает Гиби Баркай.

Многие ли из этих открытий после Шестидневной войны подтверждают библейскую информацию об Иерусалиме?

«В общем, да. История по результатам раскопок вполне соответствует историческим данным, содержащимся в Ветхом Завете», — утверждает Гиби Баркай.

Возможно, важнейшая находка Мазар — это та, что буквально оживила Библию.

«Мы нашли оттиск печати царя Езекии библейских времен. Это беспрецедентный случай, нечто неслыханное — чтобы настолько приблизиться к библейской фигуре, тем более такой, как царь, царь Езекия. Найти оттиск его печати, это почти что прикоснуться к нему», — рассказывает Эйлат Мазар.

Относятся ли какие-либо из ваших находок ко времени, когда здесь, в Иерусалиме, был Иисус?

«Да, конечно. В книге Деяний и в Евангелии от Иоанна упоминается восточное крыльцо Храмовой горы доиродианского периода. Оно фигурирует под названием притвора Соломонова. А еще мы обнаружили пол, по которому катились монеты, когда Иисус опрокинул столы меновщиков», — говорит Гиби Баркай.

«Библейские истории и новозаветные истории взаимосвязаны. Они достаточно точно показывают развитие Иерусалима и содержат довольно точные описания города», — продолжает Эйлат Мазар.

Сегодня, спустя 50 лет после войны, Иерусалим — открытый город. Посетители могут приехать и увидеть раскопки под городом Давида, в купальне Силоам, где Иисус исцелил слепого, или масштабные раскопки у стен Старого города.

«Я просыпаюсь и ложусь спать с Иерусалимом. Почти все мои мысли заняты раскопками в Иерусалиме — помимо моей семьи. Семья ведь очень важна для нас», — говорит Эйлат Мазар.

«Ни одно другое место на земле не сравнится с Иерусалимом», — утверждает Гиби Баркай.

Источник: МХН

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2017 г.