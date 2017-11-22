Жизнь ничего не стоит, если ею не с кем делиться. Имеет ли значение успешная карьера, если ваши дети настолько отдалились от вас, что вам теперь трудно найти с ними общий язык?

«Отсутствующие» родители – это проблема современной семьи. Порой дети просто не имеют возможности общаться с одним или обоими родителями, которые живут с ними под одной крышей, но «заморожены» холодными цифрами и фактами, целями и амбициями, в которых нет ни смысла, ни значения.

Мне больно за всех тех, кого супруги-призраки оставили одних. Одинокие родители при живых супругах пытаются найти отговорки и объяснить детям, прикрывая собой отсутствующих, почему папам или мамам не хватает на них времени. Такое одиночество является тяжелым бременем.

Чувствуется ли ваше присутствие в доме?

Напишите на листе бумаги, чего ваши дети лишились бы, если бы вас не стало. Этот список подытоживает ваше участие в жизни детей. Есть ли в этом списке что-нибудь, кроме материального, кроме вещей?

Если вам не нравится ваш список, остановитесь и задумайтесь. Детям нужна реальная любовь, поддержка, а главное – живое общение!

Многие мужчины и женщины упустили единственную возможность стать частью жизни своих детей. Ваше внимание детям более всего требуется, казалось бы, в самые неподходящие моменты вашей жизни, но эти моменты повторить невозможно. Дети меняются буквально на глазах. Им нужны вы и ваше внимание сейчас.

Поэтому я говорю вам: рассчитывайте свое время. Что бы ни было, планируйте общение с детьми. Можно, например, взять отгул с тем, чтобы пообщаться с ними, или отправиться туда, где ничто не сможет нарушить ваше уединение.

Итак, друзья, перестаньте быть чужими среди своих. Крепкое объятие или поцелуй, приправленный мудрым советом, проживет в воспоминаниях ваших детей намного дольше, чем мы с вами можем предположить.

Начните участвовать в жизни детей постепенно, не ввергая их и себя в шок. Особенно если дети боятся, что все это ненадолго. Поэтому будьте осторожными и тактичными.

Ваш супруг, занимавшийся детьми в одиночку, получит большое облегчение, исцеление и обновление. Даже ваш брак может стать крепче, если вы будете участвовать в жизни своих детей.

Нет ничего страшнее одиночества, когда ты номинально не одинок, но тебе не с кем посоветоваться относительно воспитания детей.

Вам никогда не хотелось, чтобы рядом находился человек просто для того, чтобы нарушить тишину или снять напряжение? Чтобы иногда вместе с ним вы могли повести детей в кафе, съесть там десерт и выпить сок?

Если вы испытываете нежелание общаться с детьми, задайте себе несколько вопросов:

Что толку, если мы достигнем больших успехов и добьемся цели, но потеряем семью, которую стремились создать? Разве достаточно обеспечивать семью материальными благами, если мы не в состоянии обеспечить ее эмоциональной, сердечной поддержкой? Вы знаете, с каким напряжением дети ожидают проявления внимания со стороны родителя, который избегает общения с ними? Отсутствие внимания причиняет душе ребенка острую боль.

Я молюсь об этих родителях. Иногда бывает так, что человек с детства привык считать родительские обязанности прерогативой одного родителя. На самом деле многие хорошие родители просто не понимают, что не достаточно участвуют в жизни своих детей. Они часто компенсируют отсутствие любви и внимания стремлением материально обеспечить и защитить. Это прекрасно, но для ребенка улыбка намного важнее, чем съеденный деликатес.

Я молюсь также о том, чтобы вы позволили Божьему Слову и народу Божьему помочь вам познать способы и возможности принять участие в жизни своих детей.

Я также молюсь о том, чтобы в вашем доме была «крепкая башня» (Притчи 18:10), которая поможет вам удержать дом и семью в безопасности.

Для того чтобы изменить ужасную картину нашего общества, Бог послал не ангела. Бог не посылал для этого и пророков. Он не послал красноречивых проповедников. Для того чтобы поставить детей на ноги, Он послал в мир родителей.

Подготовила Л. Ганулич

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2004 г.