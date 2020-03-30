Чудесный ответ на молитву мамы

Это случилось в далёком Египте очень давно. Но это не сказка. Эта история произошла на самом деле. Она записана в Библии. А Библия — это Божья книга, в ней только правда.

Жила-была в Египте одна семья. Но они не были египтянами, а принадлежали к другому народу — израильскому. Папу звали Амрам, а маму — Иохаведа. Они любили Бога. В семье уже были детки, и мама ждала рождения ещё одного малыша. Она очень переживала. Знаете, почему? Потому что злой правитель той страны издал страшный закон. Он приказал бросать в реку всех мальчиков, которые рождаются у израильтян.

И вот, у Иохаведы родился мальчик. Он был очень красивым, и родители решили спасти его. Они три месяца прятали малыша. Со временем это становилось всё сложнее. Тогда мама мальчика кое-что придумала. Иохаведа взяла корзинку и обмазала её специальным составом, чтобы она не промокала. Получилась такая маленькая лодочка. В неё плачущая женщина положила любимого сыночка и горячо помолилась Богу. Она просила: «Господи, сохрани жизнь моему малышу! Спаси его от злых людей!»

Затем Иохаведа отнесла корзинку с малышом к реке и оставила у берега среди камышей. Ей было опасно оставаться там, потому что она прятала сыночка целых три месяца, а это было против закона. Зато сестра мальчика, Мариам, как бы случайно прогуливалась поблизости. На самом деле она внимательно следила за братиком. Ангелы Божьи тоже следили за малышом и оберегали его.

Вдруг к реке пришла дочь самого фараона, принцесса Египта. Она увидела корзинку, и ей стало очень любопытно, что находится внутри. Принцесса сказала служанке: «Сходи за корзинкой!» Кого же дочь фараона обнаружила внутри? Прелестного ребёнка! Она сразу обо всём догадалась. Принцесса была доброй и пожалела малыша. Она придумала ему необычное имя — Моисей, что означало «спасённый из воды». Маленький Моисей заплакал. Наверное, он проголодался.

Мариам, следившая за каждым движением принцессы, увидела, что с её братиком обращаются нежно. Тогда девочка осмелела и предложила: «Хотите, я найду женщину, которая сможет покормить малыша?» Раньше молоко для самых маленьких не продавалось в магазинах, мамы кормили детей своим молоком. Принцесса сказала: «Да, сходи за кормилицей. И поторопись».

Со всех ног Мариам побежала домой.

— Мамочка, пойдём скорее! — закричала взволнованная девочка.

— Что случилось?!

— Мама, нашего мальчика нашла принцесса! Она сказала, что не разрешит его убить. Сейчас ей нужна кормилица. Бежим скорее!

Иохаведа побежала со всех ног. Её сыночек был жив! Принцесса вручила его ей, сказав: «Возьми этого малыша и корми его, пока он не подрастёт. Я заплачу тебе».

Как же счастлива была Иохаведа! Её малыш был жив, он был с ней! Он теперь в безопасности! Принцесса ещё и платить будет! Разве это не чудо?! Сам Господь направил дочь фараона к реке в нужный момент. Бог ответил на молитву! Он спас маленького Моисея!

Пересказала Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2020 г