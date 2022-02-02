Ответ на молитву за 10 минут

Лена — добрейший человек, большой любитель природы (растений и всякой живности). То она выхаживает больного голубя, то кормит пятерых соседских кошек… Ещё Лена рисует иллюстрации для детского журнала «Чудесные странички», делает массажи и по утрам занимается физкультурой с бабушками-соседками. А теперь она ещё и студенткой стала. Вот как это произошло.

Остеохондроз, как бывает у массажистов, к 40 годам завёлся у меня уже во всех отделах позвоночника. Кроме того, врач мне написал в карте «ДОА коленного сустава». Всё это болело время от времени и мешало хорошо жить до тех пор, пока я не начала применять на практике советы врачей Алексея Ягелло и Нила Недли. Я стала бегать по утрам и делать зарядку. И вскоре всё потихоньку прошло. Жизнь стала ещё прекрасней, и я начала подумывать: а не заняться ли мне физкультурой профессионально?

Пока я размышляла и сомневалась, к нам в гости приехала женщина, которая, узнав о моих думах, сказала: «Ну и что! Я поступила в институт физкультуры, когда мне было уже за сорок!» Она меня вдохновила на первый шаг: я подала документы в Саратовский институт физкультуры и спорта. Там мне сказали, что обязательно нужно принести справку для поступления. Прихожу в диспансер (уже в Челябинске), мне говорят, что справка стоит 600 рублей. Я встаю в очередь в кассу. А очередь длинная: передо мной — бабушка в платочке, перед ней ещё человек двадцать. В общем, стою долго… Думаю и снова сомневаюсь: «Не поздно ли в институт физкультуры в 40 лет поступать? Там ведь спортсмены молодые учатся, а не хондрозники стародревние».

Очередь потихоньку сокращается, а мои сомнения становятся всё больше: «Поступать или нет? Буду там самая древняя студентка. Смешить только народ!» Потом думаю: «Ну и ладно! Кому какая разница?» И снова: «А в моём возрасте память уже хуже, и мозги не так быстро соображают».

Думаю, думаю, а очередь короче и короче. «Господи! — говорю я про себя. — Не знаю, поступать или нет! Дай мне знак, чтобы мне стало понятно!»

Прошло минут пять или больше. Знака нет. И вот, бабушка в платочке, что стоит передо мной, подходит к окошку кассы. Это момент, когда мне нужно решить, а Бог молчит.

И вдруг Он ответил! «Вы, наверное, смеяться будете, — говорит из своего платочка бабушка, — мне самой смешно: мне уже восемьдесят лет, а я поступаю в университет. Мне сказали, нужна справка для поступления».

Ну, раз бабушка в 80 лет поступает… Учусь теперь!

Елена Голованова

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2022 г.