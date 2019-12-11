Ответ пришёл с небес

— Ты молишься день и ночь, а результата никакого, — сказал Эдди, когда мать поднялась с колен. — Господь не видит нас здесь, в горах.

— Не говори так, Эдди! — упрекнула его мать. — Бог позаботится о нас. Ты должен верить.

Подошла маленькая Густава и положила свою головку на колени матери. Эдди повернулся и быстро вышел из комнаты. Он не мог видеть страданий своих четырёх младших братьев и сестёр. Он ещё держался, поскольку был старше, но даже его желудок восставал при мысли об ещё одной порции сушёной рыбы.

Эдди вспоминал тот счастливый день, когда они покинули старый дом в долине, чтобы поселиться в собственном доме в горах. Со скромными пожитками на спинах, погоняя нескольких коз, они пешком проделали весь путь в горы, где их отец получил от шведского правительства восемь гектаров целины.

Долгий путь был нелёгким, но работы по расчистке земли, возведению дома и обработке неподатливой каменистой почвы были ещё тяжелее. Эдди хорошо помнил, как саднили волдыри на руках, какими неимоверными усилиями далась им целина.

Мать и младшие дети безропотно трудились на огороде, мечтая о будущем урожае картофеля, моркови и брюквы. Несмотря на множество дел, мама ежедневно посвящала несколько минут чтению Библии своей семье.

Это был дикий свободный край, и здесь был их новый дом. Бог благословил семью обильным урожаем. Прекрасное озеро изобиловало рыбой. А леса щедро обеспечивали орехами и ягодами.

Но затем случилось несчастье. Отец заболел и через несколько дней умер. Семья держалась мужественно, но Эдди ожесточился. Почему Бог допустил смерть отца?

Теперь они отчаянно пытались выжить в самую суровую на их веку зиму. Никогда ещё снег не выпадал так рано, а озеро не замерзало так скоро.

Прежде чем мать с детьми успели собрать несколько корзин картофеля и моркови, началась ужасная метель, и они вынуждены были укрыться в доме. С того дня снег шёл каждый день. Мать очень экономно расходовала овощи, используя больше молока и сыра.

Когда небо, наконец, прояснилось, температура упала ещё ниже. Эдди и одиннадцатилетний Лео отчаянно пытались выкопать хоть что-нибудь с грядок, но были вынуждены сдаться. Земля была твёрдая, как камень.

Тогда Эдди надел свои лыжные ботинки и зашёл на кухню.

— Мама, я иду на озеро. Может, я смогу прорубить небольшую лунку во льду и поймать рыбу. Вы же не против полакомиться свежей форелью? Я так устал от сушёной рыбы.

Мать обняла старшего сына и прижала его к себе.

— Сушёная рыба закончилась, —прошептала она.

Эдди посмотрел на неё с испугом.

— Как же мы будем жить?

— Тссс, — предупредила мать. — Пусть остальные не слышат.

Эдди и Лео отправились на рыбалку. Благодаря немалым усилиям им удалось проделать лунку, но рыба, в отличие от ребят, не была голодной. Они вернулись домой разочарованные и замёрзшие.По пути они зашли в сарай и дали по пучку сена чёрной козе Милке и белой козе Белянке. Обе козы были тощие и молока давали мало. Дети скучали по вкусному сыру, который делала мама, когда козьего молока было больше

.— Рыбы нет, мама, — сказал Эдди с порога.

— Что же, вы сделали всё, что могли; у нас больше нет ничего, кроме молитвы.

Эдди грубо фыркнул.

— Ладно, сегодня нам придётся есть картошку без рыбы, — сказал Лео преувеличенно бодрым тоном.Но удручённый вид матери говорил о том, что картошка тоже закончилась. Эдди отозвал мать и повёл её в сарай.

— Время пришло, — сказал Эдди. — Мы должны зарезать либо Милку, либо Белянку. Лео и Густава будут плакать о своих любимицах, но лучше пусть поплачут, чем будут голодать.

— Мы не будем голодать, сынок. Бог позаботится о нас, — ответила мать.

Эдди не стал спорить, но про себя подумал, что если Бог не вмешается в ближайшем будущем, потом Ему уже не понадобится этого делать: будет слишком поздно. Бледные измождённые лица Густавы и Греты беспокоили его. Джон настолько ослабел от голода, что ему было всё равно, что происходило вокруг. Лео казался выносливее. Но мама выглядела такой худой и измученной, что Эдди был уверен: она ела, чтобы только поддержать в себе жизнь, а детям отдавала всё, что могла.

— Какую из них? — сказал он, указывая на коз.— Нет, нет, Эдди! — взмолилась мать. — Нам необходимо их молоко. Малыши без него не выживут. У нас ещё осталось немного муки. Из муки, молока и воды я смогу приготовить кашу, которая поддержит нас, пока Бог не пошлёт нам помощь.Четырнадцатилетний Эдди расправил плечи и поднял голову.

— Я теперь за мужчину в доме, —сказал он, — дай мне немного денег, я схожу в долину за продуктами.

Глаза матери наполнились слезами.

— У нас осталась всего одна крона. Долгий путь в город не стоит того. Подожди, Эдди. Мы должны доверять Богу и не жаловаться, пока Он будет давать нам муку.

— Ты говоришь так, вспоминая историю Илии и вдовы, которая приготовила для него еду из последних запасов? — спросил Эдди.

— Да, сынок. Бог обеспечил её мукой. Таким же образом Он поможет и нам.

— Мам, я не понимаю, как ты можешь верить в это, когда мы все голодаем? Ты всё молишься и молишься, а тем временем у нас заканчиваются все продукты. Я говорю тебе: молитва не приносит никакой пользы.

— Эдди, — успокаивала его мать. — Бог не допустит, чтобы мы голодали. Он поможет нам пережить эту ужасную зиму. Я уверена в этом.

В ту ночь мать молилась возле своей кровати. Она не вставала с колен до утра. Во время завтрака Густава и Грета вылизали последние драгоценные капли каши со своих тарелок.Мать стояла у окна, прикрывая глаза от ослепительных лучей солнца, отражающихся от заснеженного поля. Вдруг вдали на белом поле она увидела незнакомый предмет. Что это колышется на ветру? Казалось, что этот предмет прикреплен к земле, однако он непрерывно колыхался взад-вперёд. Это не сорняк, ведь вся растительность давно покрыта снегом.

— Эдди, подойди сюда, — позвала мама. — Что это?

Эдди выглянул в окно. Странный предмет колыхался, подобно манящей руке.Лео, втиснувшись между матерью и братом, внимательно вглядывался в таинственный предмет.

— Похоже на письмо, — сказал он.

— Это большой коричневый конверт. Правда, Эдди?

Эдди вынужден был согласиться. Но как там оказалось это письмо?

— Может, оно пришло с небес? — предположил Лео.

Мать закрыла глаза, её губы медленно шевелились.

Затем она воскликнула:

— Идите! Идите!

Эдди и Лео выбежали из дверей на недавно выпавший снег, не заботясь об обуви. Лео увяз в снегу по пояс, а высокий Эдди устремился дальше.

Вскоре Эдди добрался до предмета. Им оказался длинный коричневый конверт. Он был запечатан, но без адреса. Изо всех сил мальчики бросились к дому. Они почти не чувствовали ног.

Дрожащими пальцами мать открыла конверт. Она прерывисто дышала, с трудом сдерживая волнение. Внутри было 50 крон — достаточно денег в те дни, чтобы накупить столько продуктов, сколько смогли бы унести два подростка.

Откуда взялись деньги, остаётся тайной и по сей день. Возможно, их принёс ветер. Но мама и Эдди знают, что конверт направляла рука Бога, чтобы он упал прямо на их поле, в пределах видимости из окна.

— Я никогда больше не буду сомневаться, мама, — пообещал Эдди, — теперь я верю. Бог действительно видит нас здесь, в горах. Он слышит нас, когда мы молимся.

По рассказу «Дар с небес» из серии «Невыдуманные истории»

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2019 г.