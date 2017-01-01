Ответы на кроссворды 2017 года

Ноябрь

Ответы на кроссворд будут опубликованы после 15 декабря

Октябрь

1. Смоковница. 2. Насыщение. 3. Кровотечение. 4. Капернаум. 5. Человеческий. 6. Воскрешение. 7. Иерусалим. 8. Вартимей. 9. Христос. 10. Иисус. 11. Малх. 12. Чудо. 13. Лодка. 14. Апостол. 15. Слепой. 16. Вениамин. 17. Сотник. 18. Водянка. 19. Вода. 20. Вера.

Ключевая фраза: Жизнь с Богом полна чудес

Сентябрь

По горизонтали: 3. Наассон. 8. Ева. 9. Иавис. 11. Косам. 13. Самус. 16. Иоанн. 18. Аса. 19. Спасены.

По вертикали: 1. Фарес. 2. Иссак. 4. Смарагд. 7. Иоаннан. 10. Иду. 12. Око. 15. Сафат. 16. Иаред.

По дугам: 5. Раав. 6. Амос. 14. Мааф. 17. Азор.

Август

По горизонтали: 4. Доброго. 7. Короб. 9. Павел. 11. Софар. 13. Тебеф. 15. Фикус. 17. Целование. 19. Кисть. 20. Божий. 21. Херувимов. 22. Арарат. 23. Библия. 24. Шампиньон. 27. Тихик. 28. Завет. 29. Лицемерие. 31. Струя. 32. Яспис. 33. Атлас. 35. Число. 36. Нафиш. 38. Книжник.

По вертикали: 1. Тора. 2. Голос. 3. Ягуар. 5. Конец. 6. Пение. 8. Бороду. 9. Пахари. 10. Септуагинта. 12. Рукописание. 14. Федерация. 15. Философия. 16. Писание. 18. Вифлеем. 25. Престо. 26. Нееман. 29. Луций. 30. Еслим. 33. Алина. 34. Салим. 37. Ужин.

Июль

По горизонтали: 2. Никанор. 6. Садок. 10. Евреи. 11. Раама. 14. Рода. 16. Аггей. 17. Илия. 21. Иосиф. 24. Гевал. 25. Лука. 26. Хомет. 27. Вода. 28. Луна. 37. Две. 38. Асс. 40. Училище. 41. Или. 42. Иисус. 43. Иевус. 44. Мария. 45. Иерей.

По вертикали: 1. Марфа. 2. Ной. 3. Крещение. 4. Нил. 5. Реховоф. 6. Синагога. 7. Дух. 8. Кристалл. 9. Гавриил. 12. Шаг. 13. Аир. 14. Рассадники. 15. Дыня. 18. Евангелист. 19. Иго. 20. Ас. 22. Отмщение. 23. Иов. 26. Христос. 27. Вифлеем. 29. Ассарий. 30. Мессия. 31. Стихии. 32. Ада. 33. Иаков. 34. Ей. 35. Рай. 36. Бог. 39. Сим. 40. Ур.

Июнь

1 Г А Д А С С А 2 Г А Д А Р И Н 3 З А Х А Р И Я 4 С А Ф А Т И Я 5 М А Л А Х И Я 6 И З Р А Х И Я 7 И Е Р Е М И Я

Май

Апрель

По горизонтали: 3. Наин. 4. Воля. 7. Пётр. 8. Яхве. 11. Мальчик. 12. Сад. 14. Ухо. 15. Любил. 16. Слово.

По вертикали: 1. Иаир. 2. Илия. 5. Серна. 6. Евтих. 9. Павел. 10. Иисус. 13. Доброта. 14. Угодить.

Март

1. Земля; 2. Бог; 3. Водою; 4. Под; 5. Вод; 6. Божию; 7. Сон; 8. Пошёл; 9. Живую; 10. Вечер; 11. Место; 12. Над; 13. Рая; 14. Будут; 15. Отделения; 16. Кустарник; 17. Женою; 18. Посреди; 19. Полетят; 20. Стало; 21. Морях; 22. Плоды; 23. Небом; 24. Почил

Февраль

По горизонтали: 5. Авраама. 7. Иовав. 8. Впата. 13. Иохавед. 14. Иисус. 17. Иаков. 21. Синае. 22. Чудеса. 23. Внемли. 24. Деире. 25. Елиав. 29. Нафан. 33. Угнетён. 35. Потоп. 37. Добро. 39. Елеазар.

По вертикали: 1. Равви. 2. Мариам. 3. Давид. 4. Голос. 6. Стоик. 15. Искупил. 16. Суеслов. 17. Иоаннан. 18. Оголива. 19. Нигер. 20. Мамре. 26. Исход. 28. Мелеай. 31. Фарра. 33. Успех. 34. Недре.

По дугам: 1. Раав. 3. Дина. 9. Лучи. 10. Веру. 11. Иона. 12. Орив. 19. Навуходоносор. 20. Миропомазание. 21. Самоотречение. 24. Долготерпение. 25. Енох. 27. Амос. 30. Анне. 32. Негр. 36. Трёх. 38. Боге.

Январь

1. Ева; 2. Ангел; 3. Лемуил; 4. Люби; 5. Иерихон; 6. Неделя; 7. Яхонт; 8. Твердыня; 9. Ягненком; 10. Марфа; 11. Автомашина; 12. Адам; 13. Моление; 14. Един; 15. Начало; 16. Одиноких; 17. Хлеб; 18. Брение; 19. Евангелие