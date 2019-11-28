Оздоровление в пансионатах Сельский Дом

Сегодня всё более популярным (в особенности среди тех, кто задумывается о своём здоровье) становится особый вид отдыха, который предполагает не только проживание в комфортабельных условиях, захватывающие экскурсии и купание в тёплых морских водах, но и предоставление комплекса оздоровительных процедур, направленных на восстановление общего тонуса и борьбу с различными заболеваниями. Это и не удивительно, ведь современный человек всё чаще задумывается не только об удовольствиях, но и старается максимально оздоровить свой организм и избавиться от имеющихся недугов, совместив приятное с полезным.

Сеть пансионатов Сельский Дом — это живописные уголки, которые расположены в пригородах крупных городов: Минске, Киеве, Калининграде, Донецке, а также в Абхазии. Гостям предлагается широкий спектр лечебно-профилактических процедур с физиотерапевтическими и природными средствами (диетой, режимом и климатом).

Здесь к каждому отдыхающему находят индивидуальный подход, окружая искренней заботой и вниманием. Высокий профессионализм врачей, уют и комфорт, разнообразные программы — всё это даёт возможность не только полноценно отдохнуть и получить массу позитивных эмоций, но и поправить своё здоровье.

Миссия Сельского Дома

Сельский Дом — это не просто место, где люди проживают во время отдыха. Всем гостям здесь предлагается растительная диета. В Сельском Доме также присутствует особый распорядок дня и атмосфера, которая сама по себе располагает к очищению и оздоровлению.

Сюда приезжают люди не только с проблемами со здоровьем, но и просто те, кто желает сбросить со своих плеч груз усталости и мысленно себя «перезагрузить». И это правильно, ведь полностью расслабиться можно лишь в спокойной, располагающей к релаксации атмосфере, которая царит здесь повсюду.

Основная миссия Сельского Дома — донести до каждого, что путь к оздоровлению намного проще и короче, чем это может показаться на первый взгляд. И начинать нужно с самых простых вещей, к примеру, со смены привычной системы питания. Предлагаем вашему вниманию несколько историй счастливого исцеления.

История выздоровления №1 (Виктор, 45 лет, г. Воронеж)

Виктор страдал сахарным диабетом второй степени. В какой-то момент уровень глюкозы в крови поднялся до 27 единиц. Докторам при помощи капельниц удалось снизить показатель на 7 единиц. Один из знакомых Виктора порекомендовал посетить пансионат Сельский Дом, к чему он отнёсся весьма скептически. Но на тот момент у него уже существовала угроза ампутации нижних конечностей из-за непроходящих отёков. Все традиционные методы лечения были испробованы и не принесли результатов. Твёрдо решив изменить ситуацию, Виктор изучил природу сахарного диабета, алгоритм работы клеток организма и полностью отказался от продуктов животного происхождения.

Эффект не заставил себя долго ждать — через 4 дня после перехода на вегетарианское питание мужчина смог полностью отказаться от инсулина! Уровень сахара в крови впредь держался на вполне комфортном уровне — от 4 до 7 единиц без использования каких-либо медикаментозных препаратов. Благодаря чему удалось достичь такого результата?

Прежде всего — полный отказ от жиров и переход на пищу растительного происхождения. Очищение крови от избыточной глюкозы произошло в течение нескольких дней, а на оздоровление сосудов ушло больше времени — около года, однако результат безусловно того стоил.

История выздоровления №2 (Ольга, 56 лет, Архангельская обл.)

Ещё одну историю избавления от хронического заболевания рассказала Ольга, уже более десяти лет страдавшая инсулинозависимым сахарным диабетом. Будучи уверенной, что её болезнь неизлечима, и ей до конца жизни придётся делать инъекции для поддержания нормального уровня глюкозы, Ольга разочаровалась в традиционных методах лечения. Женщина побывала во многих санаториях, где ей проводили комплексы лечебных процедур, но при этом она продолжала ставить уколы инсулина.

Приехав в пансионат Сельский Дом, Ольга меньше чем за неделю снизила ежедневную дозу инсулина с 52 единиц до 18! Общее состояние заметно улучшилось. Это поистине удивительное достижение, которое дарит всем надежду на то, что со временем хроническое заболевание и вовсе отступит. Пребывание в Сельском Доме дало возможность Ольге понять, что именно необходимо её организму, и отступать от своей цели отныне она не намерена.

История выздоровления №3 (Римма Фёдоровна, 72 года, Воронежская обл.)

Римма Фёдоровна также приехала в оздоровительный пансионат Сельский Дом с надеждой избавиться от своей многолетней проблемы — инсулинозависимого сахарного диабета. До этого момента ежедневная доза инсулина у женщины составляла 24 единицы. Пытаясь самостоятельно уменьшать назначенную врачами дозу, Римма Фёдоровна добивалась лишь обратного результата.

Во время нахождения в пансионате Сельский Дом женщина перешла на растительное питание, отказавшись от потребления продуктов животного происхождения. До соблюдения рекомендованной местными докторами диеты уровень глюкозы в крови составлял 14 единиц, но на четвёртый день вегетарианства глюкометр уже показывал феноменальную цифру — 4,8. Даже без инсулиновой инъекции женщина почувствовала улучшения, к ней постепенно стала возвращаться радость жизни.

Все эти истории, произошедшие с реальными людьми, показывают, что наше здоровье находится исключительно в наших руках. При грамотном подходе к проблеме человеческий организм способен справиться даже с самой сложной болезнью. Чудеса происходят, и они среди нас! Приезжайте к нам, и с Сельским Домом ваш отдых всегда будет комфортным, а лечение — эффективным!

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