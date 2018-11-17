Памятник Декалогу в Молдове вызвал одобрение общества

28 октября в городе Вулканешты состоялось открытие мемориала «10 заповедей».

Последние два года в Молдове непрестанно звучали призывы к общественности объединить усилия с целью разработки и сооружения мемориала, посвященного Закону Божьему – 10 заповедям. Когда решался вопрос относительно того, что будет расположено перед зданием адвентистской церкви – продовольственные ларьки, кафе или облагороженная парковая зона с памятником, то, конечно же, прозвучало утвердительное «Памятник Божьим заповедям!».

В это же время руководитель мэрии Виктор Николаевич Петриоглу с пониманием и поддержкой отнесся к вопросу, который затронули прихожане Церкви Адвентистов Седьмого Дня города Вулканешты. Безусловно, различные места общественного питания привлекли бы многих людей и нарушили тем самым спокойную атмосферу, необходимую для проведения богослужения. Было решено украсить городскую парковую зону иначе – открыть мемориал, посвященный Декалогу. После оформления сметной документации наступил период строительства, и вот, наконец, 28 октября состоялось долгожданное, радостное событие – торжественное открытие мемориала.

«Мы рады этому событию. Мы поддержали эту инициативу, так как верим, что памятник Божьим заповедям украсит наш город и сделает его лучше!», – сказал примар города Виктор Петриоглу.

Пастор Александр Молдовану совершил молитву посвящения, прося у Бога благоденствия для города, благословения для руководства и всех его жителей. От имени администрации Униона церквей Молдовы к жителям города и поместной общине обратился руководитель молодёжного отдела адвентистской церкви в Молдове Роман Кисаков.

На открытии памятника кроме горожан присутствовало много гостей из ближайших селений – все они отметили торжественность и важность события. Мемориал «10 Заповедей» – первый в Молдове. Организаторы верят, что это поможет людям вспомнить данные Богом заповеди любви, а написанное на камне сохранится в сердцах.

Отдел информации УЦМ, esd.adventist.org



Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2018 г.