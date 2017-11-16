Памятник десяти заповедям открыли в поселке Доброслав Одесской области

Арт-объект «Десять заповедей» в виде раскрытой книги с текстом из Библии, над которым парит голубь, установлен в самом центре поселка Доброслав Одесской области, Украина. Создатели объекта — скульптор Виталий Квак и кузнец Освальдо Искерго Фрага, как сообщила доброславский мэр Людмила Прокопечко.

На каменном изваянии «10 заповедей» ни одна Заповедь не изменена. В ночное время памятник красиво освещается, чем привлекает внимание пешеходов. Событие вызвало живой интерес у местной прессы. Основные печатные и электронные издания опубликовали новость с фотографией на своих страницах.

Глава сельского совета Людмила Прокопечко за короткий срок пребывания на этой должности облагородила поселок до неузнаваемости. Цветы, аллеи, парки, деревца, — как будто сам Господь стал дизайнером и архитектором всего создаваемого.

Адвентистов Доброслава (и не только этого поселка) установка памятника вдохновила на более ревностный и бескорыстный труд для Господа.

В этом году в Доброславе прошел молодежный проект «Сильное поколение». Администрация поселка тогда выразила благодарность молодым людям за активное участие в социальной жизни населения. Кто знает, может, именно участие богобоязненной адвентистской молодежи в социальных и духовных проектах, послужило поводом для создания этого памятника.

Лилия ХАДЖИОГЛО

Исчточник: adventist.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2017 г.