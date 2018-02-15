Папа – глазами детей

Мы в наши дни не часто

О папах говорим,

Но всё же ежечасно

Мы с ними быть хотим.

«Мой папа — самый добрый!»

«Мой — самый дорогой!»

«А мой умеет слушать,

Когда я сам не свой…

Когда меня обидят

И хочется уйти,

То лучше, чем у папы,

Мне места не найти.

Мой папа очень хочет,

Чтоб я мужчиной был,

За слабых заступался

И честь свою хранил.

Он книжки нам читает

И песенки поёт,

Он маме помогает

Не доставлять хлопот.

У папы много ласки

И к маме, и ко мне.

Когда закроет глазки,

Порой храпит во сне…

Работает он много,

Ведь всё же не секрет,

Чтоб нам купить игрушки,

Обычно денег нет.

Но я не обижаюсь…

Мне жаль его порой,

Ведь это из-за нас он

Становится седой.

Хочу просить Иисуса,

Чтоб Он его хранил

И много-много силы

Папуле подарил.

Чтоб он, не уставая,

Заботился о нас.

Как хорошо, что папы

Сегодня есть у нас!

Тамара Локшина

days4god.com

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (250) февраль 2018 г.