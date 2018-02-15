Папа – глазами детей

Мы в наши дни не часто
О папах говорим,
Но всё же ежечасно
Мы с ними быть хотим.

«Мой папа — самый добрый!»
«Мой — самый дорогой!»
«А мой умеет слушать,
Когда я сам не свой…

Когда меня обидят
И хочется уйти,
То лучше, чем у папы,
Мне места не найти.

Папа – глазами детейМой папа очень хочет,
Чтоб я мужчиной был,
За слабых заступался
И честь свою хранил.

Он книжки нам читает
И песенки поёт,
Он маме помогает
Не доставлять хлопот.

У папы много ласки
И к маме, и ко мне.
Когда закроет глазки,
Порой храпит во сне…

Работает он много,
Ведь всё же не секрет,
Чтоб нам купить игрушки,
Обычно денег нет.

Но я не обижаюсь…
Мне жаль его порой,
Ведь это из-за нас он
Становится седой.

Хочу просить Иисуса,
Чтоб Он его хранил
И много-много силы
Папуле подарил.

Чтоб он, не уставая,
Заботился о нас.
Как хорошо, что папы
Сегодня есть у нас!

Тамара Локшина
days4god.com

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (250) февраль 2018 г.

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