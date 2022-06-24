Как папа римский изменил десять заповедей? Сумейте отличить подделку!

Сегодня нас окружает множество подделок — от одежды и обуви, выпускаемых под марками известных мировых брендов, до суррогатных продуктов питания и лекарств. Некоторые подделки сразу бросаются в глаза, тогда как другие сложно определить даже эксперту. Но как бы искусны ни были те, кто выпускает поддельную продукцию, их можно назвать младенцами по сравнению с прародителем всех обманщиков, врагом Бога и людей — сатаной!

В мошенничестве дьявол не знает себе равных. Он работает скрытно, иногда даже надевая маску религии — изобретательно смешивая истину с заблуждением, уводит людей от истинного поклонения Богу. Но Бог не оставляет нас на милость этого обманщика. Он предостерёг нас через Библию о грандиозном мошенничестве, при помощи которого сатана стремится сегодня завлечь в свои сети как можно больше людей. Рассмотрим подробнее одно интересное библейское предсказание, которое было дано пророку Даниилу, жившему в VI веке до н. э.

Четыре империи, показанные древнему пророку

Даниил пишет: «Видел я в ночном видении моём, и вот, четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, непохожие один на другого» (Даниила 7:2, 3). Бог открыл Даниилу, что символизируют эти звери: «Эти большие звери, которых четыре, [означают], что четыре царя восстанут от земли» (Даниила 7:17). Таким образом, пророк получил информацию о государствах, которым ещё предстояло появиться в мире.

Обратите внимание на их описание: «Первый как лев, но у него крылья орлиные… Второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него… Вот ещё зверь, как барс; на спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы было у зверя сего… И вот зверь четвёртый, страшный, и ужасный, и весьма сильный; у него большие железные зубы; он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами; он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него» (Даниила 7:4–7).

Какой зверинец! Каждый из этих зверей весьма необычен. К примеру, что может лучше символизировать Вавилон, первую мировую империю, чем лев — царь зверей? Археологи обнаружили в развалинах древнего Вавилона фигурки этого символа — льва с орлиными крыльями. Но 13 октября 539 г. до н. э. Вавилонское царство подошло к своему концу.

Царство, или империя, представленная вторым зверем — медведем, — это не что иное, как Мидо-Персия, которая существовала на протяжении двух столетий. Но какой бы жестокой и властной она ни была, ей на смену должен был прийти иной зверь, или царство. Как медлительный медведь не может соперничать с быстроногим барсом, так и персидские армии были не способны защитить себя от мощного натиска Александра Македонского. Четыре крыла символизируют быстроту, с которой Александр завоёвывал мир. Четыре головы барса символизируют четыре силы, на которые разделилась Греция после смерти Александра Македонского. К власти пришли генералы Кассандр, Лисимах, Птолемей и Селевк. Борьба между ними продолжалась до тех пор, пока 22 июня 168 г. до н. э. в битве при Пидне не погибла империя Александра Великого (спустя 144 года после его смерти).

Даниил видел, что четвёртое царство будет отличаться от предыдущих. Зверь, представляющий его, был чрезвычайно силён и имел огромные железные зубы. Более подходящего описания Римской империи трудно найти. Рим был более безжалостным и жестоким, чем все предыдущие империи. Римляне уничтожали целые государства, а их население продавали в рабство.

Власть, уничтожившая трёх царей

Даниил дивился этому ужасному зверю и особенно его десяти рогам. Он сказал: «Я смотрел на эти рога, и вот, вышел между ними ещё небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним…» (Даниила 7:8). Ангел сказал Даниилу, что «десять рогов значат, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трёх царей» (Даниила 7:24).

История свидетельствует, что в V веке н. э. варварские племена северной Европы практически уничтожили Римскую империю. На её территории образовалось десять государств: англосаксов, франков, лангобардов, аллеманов, свевов, вестготов, бургундов, остготов, герулов и вандалов. Каждый из первых семи перечисленных народов дал начало какой-либо европейской нации: англичан, французов, итальянцев, немцев, португальцев и др. Но три последних народа — герулы, вандалы и остготы — были полностью истреблены. Они имели различные языки, культуру и историю, объединяла их только религия — они отказались подчиниться указу Юстиниана, который провозгласил папу римского религиозным лидером Западного Рима. Этот факт проливает свет на вопрос: какую власть символизирует в пророчестве малый рог, который после своего появления уничтожил «три из прежних рогов».

Даниил предсказывал, что небольшой рог будет отличаться от других царств: «Восстанет иной, отличный от прежних» (Даниила 7:24). Так и есть. Другие царства были политической силой, а небольшой рог был церковью, обладающей политической властью. Эта власть с годами усиливалась. Даниил подчёркивает, что малый рог «по виду стал больше прочих» (Даниила 7:20). Вспомним, что влияние католической церкви выросло до такой степени, что в средние века, например, ни один из европейских монархов не мог занять свой престол без благословения папы римского.

Казалось бы, власть и могущество церкви, поддержка её со стороны государства должны играть положительную роль. Но Бог в пророчестве говорит, что малый рог имеет «глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно» (Даниила 7:8). Стремление к контролю над людьми, борьба за власть и имущество — это черты характера человека, но не Бога. Господь привлекает человека к Себе Своей любовью, оставляя ему полную свободу выбора. Человеческая религия действует методом давления для поддержания собственного авторитета.

Закон Божий, изменённый человеком

Пророчество предсказывает, что небольшой рог «возмечтает отменить у них [праздничные] времена и закон» (Даниила 7:25). Какая власть в истории изменяла Закон Божий, который Сам Создатель называл вечным и неизменным?

Посмотрим, как католическая церковь характеризует полномочия своего верховного епископа. Воспользуемся для этого статьёй «Папа» в римско-католическом словаре Prompta Bibliotheca Canonica (T. 6, стр. 438, 442), которую полностью подтверждает Католическая энциклопедия за 1913 год (Т. 6, стр. 48). Там сказано: «Папа может изменить божественные законы, так как он наделён не человеческой, а божественной силой». На Первом Ватиканском (вселенском) соборе, проходившем в Риме в 1869 – 1870 годах, был принят догмат о непогрешимости папы римского и о том, что его авторитет стоит выше Слова Божьего — Библии. Это было подтверждено Вторым Ватиканским собором (1962 – 1965 гг.). В таблице которая находит ниже вы можете видеть оригинальный текст Закона Божьего, данный в Библии, в сравнении с десятью заповедями, записанными в католическом катехизисе.

Изменения, внесённые католичеством в Божьи установления, — налицо. Вторая заповедь, которая говорит о запрете поклоняться изображениям (живописным, скульптурным и любым иным), упразднена; четвёртая заповедь записана с искажением: суббота, установленный Богом день покоя, заменена воскресеньем — днём, в который с древних времён язычники поклонялись солнцу (недаром на большинстве европейских языков название воскресного дня звучит как «день солнца»). А десятая заповедь разделена на две, чтобы сохранить общее число заповедей. Сравните сами.

Библия (книга Исход 20:3–17) Катехизис I Я Господь, Бог твой… Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. I Я Господь, Бог твой. Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. II Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой. Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого [рода], ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои. II Не произноси имени Господа, Бога твоего, всуе. III Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. III Помни день Господень. IV Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его. IV Чти отца твоего и мать твою. V Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе. V Не убий. VI Не убивай. VI Не прелюбодействуй. VII Не прелюбодействуй. VII Не укради. VIII Не кради. VIII Не лжесвидетельствуй против ближнего твоего. IX Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. IX Не пожелай жены ближнего твоего. X Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. X Не пожелай имущества ближнего твоего.

«Превозносящийся выше всего»

Описание малого рога в пророчестве Даниила перекликается со словами апостола Павла, который предсказывал появление силы, ложно действующей от имени Бога: «противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (Библия, 2 послание фессалоникийцам 2:4).

Продолжим чтение выдержек из римско-католического словаря: «Сан папы настолько велик и вознесён, что он не просто человек, но как бы Бог земной, Его наместник». «Папа как бы Бог земной, исключительный монарх верующих во Христа, царь царей, который обладает чрезвычайной силой, которому вверены всемогущим Богом бразды правления не только земным, но и небесным царствами». Не это ли «уста, говорящие высокомерно»!? В Слове Божьем — Библии — нет ни малейшего намёка на то, чтобы кому-то из смертных людей были даны Богом такие полномочия.

Став официальной государственной религией, католическая церковь утратила апостольскую простоту и чистоту учения Христова, тем самым, по сути, восстав против Бога, как и предсказывало пророчество: «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего» (Даниила 7:25); «…этот рог вёл брань со святыми и превозмогал их» (Даниила 7:21). Инквизиция, «святые» крестовые походы, темницы, костры — всё это исторически связано с церковью, правившей в мрачное Средневековье. Сколько искренних верующих, отстаивавших библейские принципы и желавших жить в соответствии с ними, были погублены на кострах и в сырых подвалах! Но эти люди несли открытый им свет до последнего вдоха, до последнего биения сердца. Благодаря им сегодня у нас есть Библия — Божья Книга, которую так долго и тщательно скрывали от простых людей. В наших руках мерило истины, с помощью которого можно определить, где правда, а где ложь, где Божье установление, а где человеческая выдумка.

Чтоб сделать Истину понятной и доступной,

Шли реформаторы на муки и на смерть,

Прославив Бога жизнью веры неотступной,

И кровью собственной её запечатлев.

Они прошли огонь костра, тюрьму и плаху,

Чтоб семя жизни прорастало на земле.

Любовь Христа освобождала их от страха,

И слово Библии светило им во мгле.

Была одна, всего одна у них забота,

Чтоб волю Божью люди все могли узнать.

Не в бездне Слово, не в заоблачных высотах,

Теперь все могут Слово Божье в руки взять.

Служение Богу или подделка?

Сегодня многие называют себя верующими людьми, говорят, что служат Богу. Но приятно ли Богу такое служение, когда в угоду себе человек попирает законы и принципы, установленные Творцом? Такая религия — всего лишь подделка, которую предлагает лукавый, желая удержать всякого человека подальше от Христа и Его спасительного слова — Библии. Мудрый Соломон подметил: «Кто отклоняет ухо своё от слушания закона, того и молитва — мерзость» (Библия, книга Притчей 28:9).

Но вернёмся к кульминации великого пророчества Даниила, поскольку там описан счастливый конец для искренних детей Божьих: «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел Ветхий днями» (Даниила 7:9). Даниилу был показан суд на небе, где Бог судит власть небольшого рога: «Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца» (Даниила 7:26).

Здесь каждый ищет для грехов опору.

Живи, как хочешь, всё равно умрём.

Но смерть не отменяет приговора,

К нему мы ближе с каждым нашим днём.

И те, что верят, те, что Бога знают,

Покинут тоже этот белый свет.

Но смерть награду их не отменяет,

У них награда там, где смерти нет.

Законов люди написали много.

Решали сами: миловать, казнить.

Закон, который был написан Богом,

Ни жизнь, ни смерть не могут отменить.

Мы живём во времена, когда каждый человек свободен в своём выборе: служить Богу по правде, в чистоте сердца, с благодарностью следуя правилам, которые Он установил в Библии, или идти вслед человеческих традиций, которые, наслаиваясь веками, значительно исказили Слово Божье. Что вы выбираете? Божью истину или подделку сатаны? Принимаете приглашение Создателя стать Его сыном или дочерью и наследником или под предводительством лукавого предпочитаете самостоятельно завоёвывать себе место под солнцем? Исход этой борьбы предречён. Встаньте на сторону Победителя!

Наталья Воронина

Поэтические врезки из стихотворений Татьяны Хлопковой

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2022 г.