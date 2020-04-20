Пасха в условиях коронавируса

Эта Пасха чем-то похожа на самую первую. Вот как это было…

В ту первую пасхальную ночь Израильтяне сидели в своих домах. На столе был запечённый ягнёнок — обязательный атрибут торжественного и страшного дня. Кровью этого ягнёнка были помазаны косяки дверей тех, кто поверил Божьему предупреждению, переданному через Моисея. Не исполнившие это повеление потеряли бы своих первенцев.

Вот и мы сидим дома в преддверии Пасхи. Чем занят наш разум? Я надеюсь, говоря: «Христос воскрес!», мы знаем о том Христе, Которого упоминаем?

Вспоминается детство. Это была ещё атеистическая пора. Но яйца и тогда красили почти все. Мы с дворовой детворой развлекались так: обходили всех бабушек из нашего дома со словами «Христос воскрес!». Старушки принимали наши коричневые яйца, а нам давали свои коричневые (в луковой шелухе ведь красили тогда), а ещё угощали нас какими-нибудь карамельками. Мы были с прибылью.

Потом мы где-то вычитали, что яйца катать можно, и устраивали игры, которые до сих пор вспоминаю с ностальгией. А ещё у меня была очень набожная родственница, которая на Пасху собирала у себя всю родню. Она-то готовила самую вкусную в мире пасху — творожную массу с крестиком. Короче, в детских воспоминаниях Пасха осталась солнечной и радостной. Но в той Пасхе не было Самого Главного: в ней не было Христа. Живого Христа то есть. Я ничегошеньки про Него не знала, кроме фразы «Христос воскрес!», которая произносилась, как магическое заклинание, позволяющее добыть очередное крашеное яичко и другие гостинцы. Никто не рассказал мне о Боге как о Том, Кто безмерно любит меня, как о Том, Кому я могу открыть душу и у Кого не бывает безвыходных ситуаций.

А ведь мне, той маленькой девочке, очень нужен был Бог! Когда я узнала о Нём в 10 лет, вряд ли был кто-то счастливее меня. Я тогда жадно читала и понимала Библию, подолгу молилась, проливая слёзы счастья и благодарности. Я нашла живого Иисуса! Тогда и только тогда Он для меня воскрес! Почему, ну почему мне раньше не рассказывали о живом Боге?! Почему были яйца, были куличи, были праздники, но не было Христа?!

Эту Пасху мы встречаем дома. Вокруг, как и во время самой первой Пасхи, свирепствует смерть. Но у тех, кто повинуется Божьим словам, есть Защитник. Есть ли в нашем доме пасхальный Агнец? Присутствует ли с нами умерший и воскресший Христос? Не заменили ли странные языческие атрибуты суть и смысл праздника? Прочитайте сами и расскажите детям о первой Пасхе, о древнем пророчестве пророка Исаии об Иисусе:

«Но Он взял на Себя наши немощи и понёс наши болезни; а мы думали,[что] Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нём, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, ведён был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих» (Библия, книга пророка Исаии, 53:4–7).

Расскажите, как Иисус родился, жил и умер, чтобы спасти для вечной жизни тебя и меня. Расскажите, как Он воскрес. Прочитайте в Библии о том, что Иисус обещал прийти вновь, чтобы взять в Своё Царство тех, кто любит Его всем сердцем, тех, для кого Он не Бог праздников и обрядов, но Бог каждого дня и каждого мгновения. Расскажите о том, что те из умерших, кто любил живого Бога, непременно воскреснут, как и Иисус воскрес. Иначе какой смысл радоваться воскресению Христа? Это ведь надежда для всех нас!

Нам нужен живой Бог! И нашим детям тоже! Пусть же Иисус воскреснет в каждом сердце, и мы можем быть к этому причастны…

Александра Третьякова