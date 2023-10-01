Педагог от Бога

Мы живём в век прогресса, но во многом нам далеко ещё до Константина Дмитриевича Ушинского, педагога от Бога. Вот лишь некоторые его мысли.

«До сих пор педагогика больше думает о том, как учить, … чем о том, для чего учиться… При выборе предметов ученья везде ещё следуют рутине, ничем не оправдываемым преданиям и обычаям и даже глупейшей моде. Мы валим в детскую голову всякий, ни к чему не годный хлам, с которым потом человек не знает, что делать… Давно пора серьёзно подумать о том, чтобы оставить в наших учебниках только то, что действительно необходимо и полезно для человека и выбросить всё, что держится только по рутине и учится для того, чтобы быть впоследствии позабытым».

«Дело воспитания такое важное и такое святое, именно святое дело. Здесь сеются семена благоденствия или несчастья миллионов соотечественников, здесь раскрывается завеса будущего нашей родины».

«Мы часто готовим детей для того, чтобы плыть по течению и добиваться земных благ, для того, чтобы быть счастливыми… Мы забываем, что всего этого ищут язычники и что христианское понимание счастья навсегда отделено от языческого».

«Чем быстрей и полней вы будете удовлетворять стремление человека к наслаждению, тем несчастнее и ничтожнее вы его сделаете».

«Если вы хотите сделать человека вполне и глубоко несчастным, отнимите у него цель в жизни и удовлетворите всем его желаниям. Наслаждения и страдание — цветы и тернии жизни, но не сама жизнь».

«Вера — ингредиент науки. Вера движет науку. Знание всегда предполагает незнание и граничит с ним. Наука сделала много, но бедна та наука, которая хочет закрыть от нас священную бездну бесконечности незнания, бездну, по которой знание плавает только по поверхности и которую мы никогда не исчерпаем. Несмотря на всю нашу науку, мир остаётся чем-то неисповедимым, полным чудес для всякого, кто о нём думает».

«Главное в современной педагогике — это воспитание духовной стороны человека».

«Не уметь хорошо выражать своих мыслей — недостаток; но не иметь самостоятельных мыслей — ещё гораздо больший; самостоятельные же мысли вытекают только из самостоятельно же приобретаемых знаний».

«Родной язык — предмет главный, центральный, входящий во все другие предметы и собирающий в себе их результаты».

«Задача воспитания — пробудить внимание к духовной жизни… Если наш воспитанник знает много, но интересуется пустыми интересами, если он ведёт себя отлично, но в нём не пробуждено живое внимание к нравственному и прекрасному — вы не достигли цели воспитания».

Каким путём вести человека к совершенствованию? Ушинский так отвечает на этот вопрос: «Только христианство может вести человека по этой великой и опасной дороге, указывая на живой идеал совершенства — Христа».

«Для нас нехристианская педагогика — вещь немыслимая, предприятие без побуждений позади и без результатов впереди. Всё, чем человек как человек может и должен быть, выражено вполне в Божественном учении, и воспитанию остаётся только прежде всего и в основу всего положить вечные истины христианства. Оно служит источником всякого света и всякой истины и указывает высшую цель всякому воспитанию. Это неугасимый светоч, идущий вечно, как огненный столб в пустыне — впереди человека и народов».

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2023 г.